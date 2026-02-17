Ray Sigorta'nın uygulaması kullanıcısıyla buluştu: Tüm işlemler tek ekrandan

Ray Sigorta, dijital alandaki yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Ray Sigorta'nın müşterileriyle buluşturduğu yeni mobil uygulaması Ray Connect ile poliçeden hasara, asistans hizmetlerinden günlük yaşam ayrıcalıklarına kadar tüm işlemler artık tek ekrandan yapılabilecek. Sigortacılığa yeni bir bakış açısı getirerek yeni nesil bir müşteri deneyimi sunan Ray Connect'te yapay zekâ destekli sanal asistan RayON kullanıcıyı ihtiyaç duyduğu anda doğru bilgi ve yönlendirmeyle desteklerken; uçtan uca tasarlanan hasar süreci sayesinde kaza anından onarıma kadar tüm adımlar şeffaf ve kolayca takip edilebilecek.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Ray Connect'in öne çıkan yeniliklerinden biri olan Kaza Tespit (Crash Detection) özelliği, olası bir kaza anında ambulans ve çekici gibi kritik hizmetlere hızlı erişim sağlıyor. Önleyici hizmetler ve anlık destek mekanizmalarıyla can ve mal güvenliğini merkeze alan uygulama, sigortayı reaktif değil proaktif bir hizmete dönüştürecek. Birçok işlemde hız ve kolaylık sağlayan uygulama aynı zamanda şehir yaşamına değer katan ayrıcalıklar da sunuyor. Kasko sahipleri; motovale, otopark, araç yıkama, lastik saklama ve araç checkup gibi hizmetlerden Ray Connect üzerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

DENEYİM PLATFORMU

Ray Connect uygulamasıyla yeni nesil bir müşteri deneyimi sunduklarını dile getiren Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Ray Connect ile müşteri deneyimini sadece dijitalleştirmiyor, yeniden tanımlıyoruz. Sigortayı hayatın içine alan, güvenliği ve konforu birlikte sunan bir deneyim platformu inşa ettik. 'Farklı bir sigorta' mottomuz doğrultusunda, yenilikçiliği yalnızca ürünlerde değil; hizmetin hızı, şeffaflığı ve kullanım kolaylığında da standart haline getiriyoruz. Müşterilerimizle bağımızı derinleştirecek bu platformla yeni bir döneme geçiyor, teknolojiyi müşterilerimiz için somut bir faydaya dönüştürüyoruz" diye konuştu.