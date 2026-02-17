Ev satışında yeni dönem başladı: Ayakçı emlakçılar tarihe karışıyor

Emlak danışmanı da bu numara ile ilan portalına ilgili ilanı girecek. *Yetki var ise ilan girişi yapılacak.

Yetki süresi 3 aydan kısa olamıyor. Ayrıca emlak işletmesine verilen yetkinin iptali de mümkün. Ancak yetkinin iptali halinde ilan yayından hemen kalkmıyor. İptal işlemi, yeni ilan girişine veya ilanın yayın süresi bitiminde yenilenmesine engel oluyor. SABAH'tan Seda Tabak'ın haberine göre, etki iptal edilebildiği gibi süresi en az 3 ay olmak şartıyla uzatılabiliyor. Emlakçıya verilen yetki kimi zaman endişe de yaratıyor. 'Acaba bu yetki ile tapuda işlem yapılır mı?' soruları soruluyor. Oysa bu yetki sadece emlak işletmesince ilan platformunda ilanın verilmesine ilişkin. Bu izinle taşınmaz hakkında tapu işlemi yapılması mümkün değil.

Gayrimenkul satışında daha düşük harç ödemek için çoğunlukla tapuda evin gerçek değeri değil rayici gösteriliyor. Mesela; 10 milyon TL'ye satılan evde tapu harcı 400 bin TL olurken, 4 milyon TL gösterildiğinde 160 bin TL'ye düşüyor. Mevcutta tapuda satış oyununun tespite yönelik uygulamalar olduğunu belirten uzmanlar, EİDS sisteminin de sürece katkı sunacağını düşünüyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, sistem Tapu Kadastro ile entegre ve her taşınmaz için verilen bir kimlik numarası var. Devlet bu numara ile, ilan rakamı ve beyan edilen değeri karşılaştırabilecek. Böylece gerçek değeri göstermeyenler yakalanacak.

KAÇAK EMLAKÇILARORTADANKALKACAK

Sektör temsilcilerine göre sistemin en önemli açığı vatandaşın e-Devlet üzerinden bir mülk için birden çok emlakçıya yetki verebilmesi. Bu iki yönüyle riskli bulunuyor. Birincisi bu önlenmezse mükerrer ilan kirliliği devam eder. İkincisi söz gelimi aynı ev için 3 emlakçıya yetki verilip evi biri satarsa, diğer ikisi de hizmet bedeli talep edebilir. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin, sektöre önemli düzenlemeler getirdiğini söyledi. Uygulamanın daha önce kiralık ilanlarda uygulandığını, bu nedenle de sisteme uyum konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaklarını belirten Taylan, şunları kaydetti:"Gerekli mercilere, sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimizi ilettik. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak ayakçı dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında, satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak."