Borsada rekor serisi sürüyor: 32 günde 2025'in iki katı yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 28 Kasım 2025-6 Şubat 2026 tarihleri arasındaki 10 haftanın tamamında borsada net alım yaparak rekor kırdı YABANCI AKINI SÜRÜYOR Yabancılar borsada ocakta 1 milyar 992 milyon dolarla Ocak 2007'den bu yana en yüksek aylık net alıma imza attı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 28 Kasım 2025-6 Şubat 2026 tarihleri arasındaki 10 haftanın tamamında borsada net alım yaparak rekor kırdı. Bu süreçteki yabancı alımı 2 milyar 435 milyon dolara ulaştı. Yabancının hisse senedi portföyünün büyüklüğü de 42 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Endeks 8 yıldır yükseliyor (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) 360 BİN YATIRIMCI GERİ DÖNÜYOR Yabancı yatırımcının ilgisinin arttığı bu dönemde, yerli yatırımcılar da piyasaya dönüş yaptı. 17 Mayıs 2024'te 8 milyon 624 bin olan yatırımcı sayısı, 2025 sonunda 6 milyon 366 bine indi. SABAH'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, bu dönemde 2 milyon 257 bin yatırımcı piyasadan çekildi. Endeksteki yükselişle birlikte borsanın cazibesinin artması ve hızlanan halka arzların etkisiyle yatırımcı sayısı 13 Şubat'ta 6 milyon 727 bin 205'e çıktı. Böylece 7 haftada 360 bin yatırımcı piyasaya dönüş yapmış oldu.