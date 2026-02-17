Ahmet Yaşar ‘Güvenliğin finansal adı sigortadır’

6 Şubat depremlerinin Türkiye'nin yakın tarihindeki en ağır afetlerden biri olduğunu vurgulayan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bu felaketin yalnızca şehirleri değil, ekonomiyi, üretimi ve toplumsal güven duygusunu da derinden etkilediğini ifade etti. Yaşar, yaşanan sürecin sadece yapı güvenliğinin değil, finansal dayanıklılığın da en az beton kadar hayati olduğunu gösterdiğini belirtti. Afetler sonrasında hayatı yeniden başlatan unsurun yalnızca fiziki yeniden inşa olmadığını kaydeden Yaşar, işletmelerin ayakta kalabilmesi, hane halkının kayıplarını telafi edebilmesi ve ekonomik düzenin kesintisiz sürdürülebilmesinin belirleyici olduğunu söyledi. Bu süreci mümkün kılan temel mekanizmanın ise sigorta olduğuna işaret etti.

DEPREMİN ETKİSİ 103 MİLYAR DOLAR

Depremlerin toplam ekonomik etkisinin yaklaşık 103 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Ahmet Yaşar, sigorta sektörü olarak DASK ve şirketlerle birlikte yaklaşık 5 milyar dolarlık tazminat ödemesi yapıldığını ifade etti. Bu tablonun iki önemli gerçeği ortaya koyduğunu söyleyen Yaşar, sigorta sisteminin afet sonrası en hızlı nakit akışını sağlayarak vatandaşın ve işletmelerin toparlanmasında kritik rol oynadığını dile getirdi. Yaşar, ikinci ve daha önemli gerçeğin ise ekonomik kaybın büyük kısmının hâlâ sigorta koruması dışında kalması, yani korunma açığı olduğunu vurguladı. Açık bir ifadeyle Türkiye'deki en büyük afet riskinin deprem değil, sigortasızlık olduğunu söyledi.

'İSTİKRAR ARACI'

Depremlerle birlikte sigortanın gerçek işlevinin çok daha net anlaşıldığını belirten Ahmet Yaşar, sigortanın üretimin devamını sağladığını, işletmelerin kapanmasını önlediğini, istihdamı koruduğunu, kamunun üzerindeki mali yükü azalttığını ve toparlanma süresini kısalttığını ifade etti. Sigortanın yalnızca hasar ödeyen bir sistem olmadığını kaydeden Yaşar, ekonomik sürekliliğin altyapısını oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle sigortanın bir gider kalemi olarak değil, bir güvenlik mekanizması olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

'SİGORTALILIKTA ARTIŞ EĞİLİMİ VAR'

Son dönemde sigortalılıkta artış eğilimi görülmesini sevindirici bulduklarını ancak bunun hâlâ yeterli seviyede olmadığını belirten Yaşar, afet kaynaklı kayıpların önemli bir kısmının hâlâ vatandaşın tasarruflarıyla, işletmelerin öz kaynaklarıyla ya da kamu bütçesiyle karşılandığını ifade etti. Riskin geniş kitlelere yayıldığında yönetilebilir hale geldiğini vurgulayan Yaşar, bu nedenle önceliklerinin sigorta bilincini yaygınlaştırmak, konut ve işletmelerde teminat kapsamını genişletmek, risk bazlı fiyatlama ve doğru veri kullanımı, güçlü reasürans kapasitesi ve önleyici sigortacılık uygulamaları olduğunu söyledi.