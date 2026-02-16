Yüzyılın Konut Projesi'nde kura takvimi belli oldu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimleri sürüyor. Bugüne kadar 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken, bu haftanın kura takvimi de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "Adım adım ilerliyoruz. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor" ifadelerini kullandı.

312 BİN 290'A YÜKSELECEK

Yeni haftanın takvimine göre, bugün Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da bin 550, 17 Şubat'ta Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633, 18 Şubat'ta Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255, 19 Şubat'ta Diyarbakır'da 12 bin 165, 20 Şubat'ta Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat'ta Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 16-22 Şubat haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

İŞTE TAKVİM 16 ŞUBAT

16 Şubat: Eskişehir/6.055 konut

16 Şubat: Karaman/1.550 konut

17 Şubat: Konya/15.200 konut

17 Şubat: Sakarya/6.633 konut

18 Şubat: Mersin/8.190 konut

18 Şubat: Kırklareli/2.255 konut

19 Şubat: Diyarbakır/12.165 konut

20 Şubat: Adana/12.400 konut

20 Şubat: Çanakkale/3.276 konut

20 Şubat: Gaziantep/13.890 konut

21 Şubat: Bursa/17.225 konut