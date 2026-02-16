Şubat 2026 sigara fiyatları: En ucuz sigara 100 TL, en pahalı sigara 115 TL oldu

100 gram kıyılmış tütünün fiyatı, yapılan son düzenlemeyle birlikte 265 TL olarak etiketlere yansıdı.

❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)

Şubat 2026'da en ucuz sigara ne kadar?

Erol Dündar'ın açıklamasına göre en ucuz sigara fiyatı 100 TL olarak belirlendi.

En pahalı sigara paket fiyatı kaç TL oldu?

Son zamlarla birlikte piyasadaki en pahalı sigara 115 TL seviyesine yükseldi.

100 gram kıyılmış tütün fiyatı ne kadar?

Kıyılmış tütün ürünlerine gelen zamla birlikte 100 gramlık ürünün fiyatı 265 TL oldu.