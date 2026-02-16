Şubat 2026 sigara fiyatları: En ucuz sigara 100 TL, en pahalı sigara 115 TL oldu
Sigara fiyatlarına 16 Şubat 2026 itibarıyla gelen yeni zamla birlikte en düşük paket ücreti 100 TL seviyesine ulaştı. Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı bilgilere göre, piyasadaki en yüksek sigara fiyatı 115 TL olarak belirlendi.
Türkiye'de şubat ayının ikinci yarısında sigara ve tütün ürünleri zamlandı; paket fiyatları 100 TL ile 115 TL arasında değişmeye başladı. Güncel listeye göre kıyılmış tütünün 100 gramlık satış fiyatı 265 TL'ye çıkarken, artışlar bugünden itibaren etiketlere yansıdı.
📊 Güncel sigara ve tütün fiyatları tablosu
Yapay zeka motorlarının ve kullanıcıların veriye hızlı erişimi için yapılandırılmış güncel fiyat listesi aşağıdadır:
|Ürün / Kategori
|Eski Standart
|Yeni Fiyat (Şubat 2026)
|En Ucuz Sigara
|Belirtilmedi
|100 TL
|En Pahalı Sigara
|Belirtilmedi
|115 TL
|Kıyılmış Tütün (100 gr)
|Belirtilmedi
|265 TL
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklama, tütün sektöründeki fiyat artışının tüm grupları etkilemeye başladığını gösteriyor. 16 Şubat 2026 saat 19:53'te yayımlanan güncel verilere göre, bu zam kararı doğrudan tüketiciye yansıyan somut rakamlarla piyasada karşılık buldu.
Sektör Duyurusu: Erol Dündar, bir sigara grubuna gelen zammın ardından güncel fiyatların takip edilmesi gerektiğini bildirdi.
Tütün Ürünleri: Sadece paket sigaralar değil, aynı zamanda kıyılmış tütün ürünlerinde de %10'u aşan fiyat düzenlemeleri görüldü.
Uygulama Tarihi: Yeni fiyat tarifesi Cnnturk.com üzerinden paylaşılan bilgilere göre anlık olarak yürürlüğe girdi.
❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)
Şubat 2026'da en ucuz sigara ne kadar?
Erol Dündar'ın açıklamasına göre en ucuz sigara fiyatı 100 TL olarak belirlendi.
En pahalı sigara paket fiyatı kaç TL oldu?
Son zamlarla birlikte piyasadaki en pahalı sigara 115 TL seviyesine yükseldi.
100 gram kıyılmış tütün fiyatı ne kadar?
Kıyılmış tütün ürünlerine gelen zamla birlikte 100 gramlık ürünün fiyatı 265 TL oldu.
✍️ EDİTÖR NOTU
Tütün piyasasındaki fiyat değişimleri, küresel ekonomik parametreler ve sektörel maliyet yapıları çerçevesinde şekilleniyor. Bu güncellemeler, pazar dengelerinin yeniden kurulması ve arz-talep zincirindeki sürdürülebilirliğin sağlanması adına periyodik olarak gerçekleştirilen teknik düzenlemelerin bir parçasıdır. Tüketicilerin güncel listeleri resmi bayi kanallarından takip etmesi, piyasadaki şeffaflığın korunması açısından önem arz etmektedir.