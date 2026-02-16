Çalışana Ramazan düzenlemesi: Öğlen dinlenme arası kullanmayanlar erken paydos edebilir mi?

Anayasaya göre kimse dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamayacağı için işveren işçiye oruçlu olup olmadığını soramaz, çalışanın da cevaplaması zorunlu değil

İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA ORUÇLU OLUP OLMADIĞI SORULABİLİR Mİ?

Anayasaya göre kimse dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamayacağı için işveren işçiye oruçlu olup olmadığını soramaz, çalışanın da cevaplaması zorunlu değil. Ancak iş yerinde yemek hizmetleri, vardiya saatleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak işveren, bu düzenlemeleri yapmak için işçiler hakkında bilgi edinebilir. Bir işçinin oruç tutması ile ilgili bilgi edinilmesi kişisel veri niteliğinde olduğundan, işveren bu bilgiyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak saklamak zorunda.