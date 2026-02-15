Uygulama bugün başlıyor: Sahte ilan dönemi bitiyor

TicaretBakanlığı'nca, emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)", kiralık konutların ardından, bugünden itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.

E-DEVLET'TEN OLACAK

Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'ten yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye de yer verilecek. e-Devlet yetkilendirme ekranında, taşınmaz sahibi tarafından emlak işletmelerine verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi, asgari 3 ay olacak ve bu süre aynı ekrandan uzatılabilecek.

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor" diye konuştu.