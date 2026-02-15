Haftanın şampiyonu borsa

Borsa rekorlara imza attığı bir haftayı geride bıraktı. İlk kez 14 bin puanı aşan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4.87 yükselişle tamamladı. Hafta içinde en düşük 13.620,61 puanı, en yüksek 14.320,87 puanı gören endeks, kapanışı 14.180,69 puandan yaptı. Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 5.38, sanayi endeksi yüzde 5.24, mali endeks yüzde 3.97, teknoloji endeksi yüzde 5.49 yükseldi. Bu hafta 24 ayar külçe altının gramı yüzde 1.47 artışla 7 bin 18, Cumhuriyet altını ise yüzde 1.47 yükselişle 47 bin 271 liraya çıktı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler