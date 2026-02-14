ŞOK’tan Ramazan sürprizi: 100 üründe geçen yılın fiyat tarifesi uygulanacak
ŞOK Marketler, Ramazan öncesinde 100 temel ürünü geçen yılın Şubat fiyatlarıyla satışa sunarak hanelerin artan ihtiyaç harcamalarına destek vermeyi hedefliyor.
- ŞOK Marketler, Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın Şubat ayı fiyatlarıyla satışa sunmaktadır.
- Kampanya, Ramazan ayı öncesinde hane bütçelerinin temel ihtiyaç harcamaları yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır.
- Fiyatı sabitlenen ürünler arasında bakliyat, zeytin, peynir gibi gıda maddeleri ile temizlik ve hijyen malzemeleri bulunmaktadır.
- ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, kampanyayla hanelerin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtmiştir.
- Şirket, daha önceki yıllarda da benzer fiyat sabitleme kampanyaları düzenlemiştir.
ŞOK Marketler, uygun fiyat politikasını Ramazan ayı öncesinde de sürdürüyor. Şirket, Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın Şubat ayındaki fiyatlarla satışa sunarak, özellikle artan temel ihtiyaç harcamalarının haneler üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Kampanya kapsamında bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen kategorisindeki ürünler de yer alıyor. Kampanyaya dahil edilen ürünlerin listesine www.sokmarket.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.
CEO DEMİREL: "RAMAZAN BEREKETİNİ HANELERE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"
ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"ŞOK Marketler olarak yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025 yılında Mart ve Kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz 'Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını bu yıl Şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin Şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."