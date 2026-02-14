Sevgililer günü aşıkların cebini yaktı

Sevgililer Günü geldi çattı, çiçekçilere ve hediyelik ürün mağazalarına sipariş yağdı. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, bu özel günün çiçek sektörü için en hareketli dönemlerden biri olduğunu vurguladı. Fiyatlara ilişkin bilgi veren Bakaç, "Gülün adedi 200 liradan başlıyor, kalitesine göre yukarı çıkıyor. Yedi gülden oluşan standart bir buket bin 400 lira" dedi. Kırmızı gülü tercih etmeyenlerin de orkide aldığını belirten Bakaç, şöyle söyledi: "Orkideler de 2 bin liradan başlayıp 3 bin 500, 4 bin liraya kadar çıkıyor. Cinsine ve büyüklüğüne göre 8-9 bin liraya kadar ürünler de var." Siparişlerin birkaç gündür gelmeye başladığını ifade eden Bakaç, "Hafta sonuna denk geldiği için yüzde 10-20 daha düşük olabilir" diye konuştu.

BUKETLER REVAÇTA

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen de "Kelebek buketlerimiz, bu dönemde revaçta. Daha kalıcı olması açısından tercih bu yönde olabiliyor. Kelebek buketlerimiz 500 ile bin lira arasında, gül ise 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor" dedi.