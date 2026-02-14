Kadın girişimcilere 125 milyar TL destek sağlandı

Halkbank'ın, beşincisini düzenlediği "Üreten Kadınlar Yarışması"nın kazananları belli oldu. Kadınların girişimcilik ekosisteminde daha etkin rol almalarını ve üretime katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen ödül törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Göktaş, 2021 yılından bugüne başarıyla yürütülen Üreten Kadınlar Projesi'nin kadın girişimcilerin üretim gücünü yükseltirken finansmana erişimini de kolaylaştırdığını, bu sayede kadınların ekonomik hayata daha güçlü bir katılım sağladıklarını belirtti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da "Bugüne kadar 267 bini aşkın kadın girişimciye yaklaşık 125 milyar lira finansman desteği sağladık. Gururla ifade edebilirim ki; ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde bankamızın imzası var" diye konuştu.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

Törende; Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik, Yükselen Yıldız ve Kadın Kooperatifi kategorilerinin yanı sıra, ülkemizin yetiştirdiği önemli yazarlardan Alev Alatlı'nın anısını yaşatmak amacıyla verilen Alev Alatlı Özel Ödülü de sahibini buldu.