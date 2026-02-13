Enerjide küresel hamle! TPAO-BP işbirliğiyle Kerkük'te petrol ve gaz aranacak

Hızlı Özet Göster TPAO ile BP, petrol ve doğalgaz alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

İşbirliği kapsamında Irak'ta Kerkük sahaları başta olmak üzere Libya, Kazakistan ve Azerbaycan'da ortak projeler değerlendirilecek.

TPAO, Libya'da düzenlenen ihalede deniz ve karada olmak üzere iki blokta ruhsat alma hakkı kazandı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun 2028'de 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreteceğini, hedefin 1 milyon varil olduğunu açıkladı.

TPAO, geçen ay ExxonMobil ve geçen hafta Chevron ile Karadeniz, Akdeniz ve uluslararası alanlarda arama faaliyetleri için mutabakat zaptı imzalamıştı.

Türkiye, enerji arz güvenliğine yönelik stratejik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemde uluslararası şirketlerle yaptığı işbirlikleri ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji devi BP, petrol ve doğalg az alanında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu imza ile Türkiye yurtdışının yanı sıra yurtdışında farklı coğraflayarda etkinliğini de ciddi anlamda artırma konusunda önemli bir adım atmış oldu.

Türkiye Petrolleri (TPAO) ile İngiliz enerji devi BP, petrol ve doğal gaz alanında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. (Görseller AA'dan alınmıştır) Mutabakat zaptıyla TPAO ile BP arasındaki önceki işbirliklerini farklı sahalara ve ülkelere götürmek istediklerini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Burada en temel, öncelikli projemiz Irak'ta işbirliği. Özellikle, başta Kerkük sahaları olmak üzere Irak'ta işbirliğine bakıyoruz. Yine ortak konularımızdan biri Libya. Libya'da işbirliğini düşünüyoruz. Orta Asya'da Kazakistan ve Azerbaycan'da farklı projeler noktasında da bu işbirliklerini değerlendireceğiz. İnanıyorum ki bu yıl içerisinde bunlarla ilgili somut gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşırız" değerlendirmesinde bulundu. 1 MİLYON VARİL

Mutabakat zaptı, petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi, arama potansiyeli bulunan alanların değerlendirilmesi ile petrol ihracat kapasitesi ve doğalgaz taşıma altyapısı konularında, uluslararası ve bölgesel düzeyde işbirliği yapılmasına yönelik çerçeve ortaya koyuyor. Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, 2028'de yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelecek TPAO'nun üretimini 1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.