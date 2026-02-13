Benzinde yukarı yönlü fiyat değişimi! 13 Şubat 2026 il il akaryakıt fiyatları
Benzine 12 Şubat Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,55 TL’lik yeni bir zam daha yapıldı. 2026 yılının ilk haftalarında fiyat hareketliliğinin en yoğun yaşandığı motorin grubu oldu.
Hızlı Özet Göster
- 4 Şubat itibarıyla motorine 20 kuruş zam yapılarak İstanbul'da 57,48-57,66 TL, Ankara'da 58,74 TL, İzmir'de 59,01 TL seviyesine ulaştı.
- 3 Şubat'tan itibaren LPG'ye 74 kuruş zam uygulandı ve üç büyük şehirde fiyatlar ortalama 30 TL seviyesine yaklaştı.
- Brent petrol varil fiyatı 67,04 dolara gerilerken ABD'de ham petrol stoklarının 8 milyon 500 bin varil artması fiyatlar üzerinde baskı yarattı.
- Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi artış tahminini 932 bin varilden 849 bin varile düşürdü.
Uluslararası piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken hem bireysel araç kullanıcıları hem de ticari taşımacılıkla uğraşanlar için yeni fiyat değişimlerini beraberinde getiriyor. İşte 13 Şubat 2026 itibarıyla il il güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİNDE YUKARI YÖNLÜ FİYAT DEĞİŞİMİ
16 Ocak 2026 tarihinde benzinin litre fiyatına 1,67 TL zam yapıldı ve üç büyük şehirde pompa fiyatları yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL aralığına yükseldi.
Bu artışın ardından litre başına 95 kuruşluk bir indirim uygulandı. Ancak indirim uzun sürmedi. 12 Şubat Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,55 TL'lik yeni bir zam daha yapıldı.
MOTORİN FİYATLARINDA DALGALI SEYİR
2026'nın ilk haftalarında en fazla fiyat değişimi dizel yakıtta görüldü. Yılın ilk indirimi motorine yansıdı ve litre fiyatı 93 kuruş düşüşle 53,44 TL seviyesine kadar geriledi.
Sonrasında ise motorin fiyatlarına art arda zamlar geldi. Sırasıyla 1,09 TL, 1 TL ve 1,43 TL'lik üç ayrı artış yapıldı. Bu zamların ardından üç büyük şehirde dizel yakıtın litre fiyatı ortalama 57-58 TL aralığına çıktı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 2,72 TL'lik bir artış bekleniyordu. Ancak bu artış pompaya sınırlı şekilde yansıdı. 4 Şubat itibarıyla motorinin litre fiyatına 20 kuruşluk ek zam yapıldı.
Son güncellemenin ardından motorinin litre fiyatı:
İstanbul'da 57,48–57,66 TL,
Ankara'da 58,74 TL,
İzmir'de ise 59,01 TL seviyesine ulaştı.
LPG'YE YILIN İLK ZAMMI
ÖTV düzenlemesinin ardından LPG fiyatları da yükseldi. 3 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 74 kuruş zam yapıldı. Bu artışla birlikte LPG fiyatları üç büyük şehirde ortalama 30 TL sınırına yaklaşmış oldu.
İL İL AKARYAKIT FİYATLARI
📍 İstanbul Avrupa Yakası
Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 57,03 TL olarak uygulanıyor. Motorin 57,76 TL'den satılırken, LPG'nin litre fiyatı ise 30,29 TL seviyesinde bulunuyor.
📍 İstanbul Anadolu Yakası
Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 56,86 TL'ye geriledi. Motorin 57,58 TL'den tüketiciye sunulurken, LPG fiyatı 29,69 TL olarak öne çıkıyor.
📍 Ankara
Başkentte benzin 57,96 TL'den satılıyor. Motorin litre fiyatı 58,87 TL'ye ulaşmış durumda. LPG ise 30,17 TL seviyesinde.
📍 İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı 58,24 TL ile listeleniyor. Motorin 59,15 TL'den satılırken, LPG fiyatı 30,09 TL olarak kaydedildi.
BRENT PETROL 67 DOLAR SEVİYESİNDE
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 67 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dün 69,43 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 67,24 dolardan tamamlarken, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 67,04 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,57 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki geri çekilmede, ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artış göstermesi belirleyici oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 8 milyon 500 bin varil artarak 428 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.
Stratejik ham petrol rezervleri 415 milyon 200 bin varille sabit kalırken, benzin stokları 1 milyon 200 bin varil artışla 259 milyon 100 bin varile çıktı. Günlük ham petrol üretimi de 498 bin varil artarak 13 milyon 713 bin varile ulaştı. Beklentilerin üzerinde gelen stok artışı ve üretimdeki yükseliş, ABD'de talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.
Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporunda küresel talep artış tahmininin aşağı yönlü revize edilmesi de fiyatları etkiledi. Rapora göre küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda artış beklentisi 932 bin varil olarak açıklanmıştı.
Ajans, talep tahminindeki aşağı yönlü revizyonun mevsimsel zayıflığı yansıttığını belirtti. Küresel petrol talebi, yılın en düşük seviyelerinin görüldüğü ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil geriledi. Talep artışının sınırlı kalacağına işaret eden veriler, arz sıkılaşmasına yönelik endişeleri azaltarak fiyatların düşüş eğilimini destekledi.
Jeopolitik gelişmeler de piyasaların odağında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmaya varmak istediklerini belirterek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la anlaşma sağlanamaması durumunda bunun Tahran yönetimi için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Diplomatik temasların artması, Orta Doğu'da olası arz kesintisi riskinin azalabileceği beklentisini güçlendirirken, sürecin nasıl sonuçlanacağına dair belirsizlikler fiyatlardaki düşüşü sınırlayan unsur olarak öne çıkıyor.
Teknik açıdan Brent petrolde 72,84 dolar seviyesi direnç, 62,65 dolar seviyesi ise destek noktası olarak izleniyor.