Benzinde yukarı yönlü fiyat değişimi! 13 Şubat 2026 il il akaryakıt fiyatları

ÖTV düzenlemesinin ardından LPG fiyatları da yükseldi. 3 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 74 kuruş zam yapıldı. Bu artışla birlikte LPG fiyatları üç büyük şehirde ortalama 30 TL sınırına yaklaşmış oldu.

Brent petrol 67 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine 8,5 milyon varil artması fiyatlardaki gerilemede etkili oldu.

BRENT PETROL 67 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 67 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dün 69,43 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 67,24 dolardan tamamlarken, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 67,04 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,57 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki geri çekilmede, ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artış göstermesi belirleyici oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 8 milyon 500 bin varil artarak 428 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik ham petrol rezervleri 415 milyon 200 bin varille sabit kalırken, benzin stokları 1 milyon 200 bin varil artışla 259 milyon 100 bin varile çıktı. Günlük ham petrol üretimi de 498 bin varil artarak 13 milyon 713 bin varile ulaştı. Beklentilerin üzerinde gelen stok artışı ve üretimdeki yükseliş, ABD'de talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporunda küresel talep artış tahmininin aşağı yönlü revize edilmesi de fiyatları etkiledi. Rapora göre küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 849 bin varil artarak 104 milyon 872 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda artış beklentisi 932 bin varil olarak açıklanmıştı.

Ajans, talep tahminindeki aşağı yönlü revizyonun mevsimsel zayıflığı yansıttığını belirtti. Küresel petrol talebi, yılın en düşük seviyelerinin görüldüğü ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon 700 bin varil geriledi. Talep artışının sınırlı kalacağına işaret eden veriler, arz sıkılaşmasına yönelik endişeleri azaltarak fiyatların düşüş eğilimini destekledi.