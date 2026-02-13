Altın fiyatlarında Cuma hareketliliği! Gram altın 7 bin TL’ye dayandı

Ekonomistlerin beklentisine göre Türkiye'nin Aralık 2025 cari açığı 5 milyar 362 milyon dolar, yıllık cari açık ise 23 milyar 753 milyon dolar olacak.

Ons altın bir önceki gün 4 bin 878,8 dolarla bir haftanın en düşük seviyesini test ettikten sonra yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 960 dolar seviyesine çıktı.

Dün ons altındaki düşüşe paralel gerileyen gram altın, günü yüzde 3,3 kayıpla 6 bin 898,7 liradan tamamlamıştı. Yeni günde ise toparlanma eğilimi öne çıktı.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 970 liradan işlem görürken, önceki kapanışa göre yüzde 1 oranında değer kazandı.

Gram altın 13 Şubat 2026'da yüzde 1 artışla 6 bin 970 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 992 lira, Cumhuriyet altını 47 bin 315 liradan satılıyor.

Ons altın bir önceki gün 4 bin 878,8 dolarla bir haftanın en düşük seviyesini test ettikten sonra yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 960 dolar seviyesine çıktı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 992 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 315 liradan satılıyor. İç piyasada yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, küresel fiyatlamalar da yakından izleniyor.

ONS ALTINDA TEPKİ ALIMI

Dün 4 bin 878,8 dolarla bir haftanın en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı, gelen tepki alımlarıyla toparlandı. Ons altın yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 960 dolar seviyesinde işlem görüyor.