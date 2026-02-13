Altın fiyatlarında Cuma hareketliliği! Gram altın 7 bin TL’ye dayandı
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 970 liraya çıkarak yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalarken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da artış dikkat çekti.
- Ons altın bir önceki gün 4 bin 878,8 dolarla bir haftanın en düşük seviyesini test ettikten sonra yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 960 dolar seviyesine çıktı.
- ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri faiz indirim beklentilerini azaltarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
- Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasını bekliyor.
- Ekonomistlerin beklentisine göre Türkiye'nin Aralık 2025 cari açığı 5 milyar 362 milyon dolar, yıllık cari açık ise 23 milyar 753 milyon dolar olacak.
Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini zayıflatması piyasada baskı oluştururken, gözler bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Kritik veri öncesi altın fiyatlarında dalgalı seyir dikkat çekiyor. İşte 13 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 970 liradan işlem görürken, önceki kapanışa göre yüzde 1 oranında değer kazandı.
Dün ons altındaki düşüşe paralel gerileyen gram altın, günü yüzde 3,3 kayıpla 6 bin 898,7 liradan tamamlamıştı. Yeni günde ise toparlanma eğilimi öne çıktı.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 992 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 315 liradan satılıyor. İç piyasada yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, küresel fiyatlamalar da yakından izleniyor.
ONS ALTINDA TEPKİ ALIMI
Dün 4 bin 878,8 dolarla bir haftanın en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı, gelen tepki alımlarıyla toparlandı. Ons altın yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 960 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE
ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, faiz indirim beklentilerini azaltarak altın üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinin fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmasını bekliyor.
Analistler, yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin; yurt dışında ise ABD enflasyonu ile Avro Bölgesi büyüme ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.
CARİ AÇIK BEKLENTİSİ AÇIKLANDI
AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" beklenti anketine 16 ekonomist katıldı. Ankete göre, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistler, 2025 yılı genelinde ise cari açığın 23 milyar 753 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 6.997,10 TL
Gram altın satış fiyatı: 6.998,47 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı: 11.766,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.905,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 23.436 TL
Satış: 23.690 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 46.919,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.437,00 TL