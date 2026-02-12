Warren Buffett'tan servet dersi! “Doğru insan zengin eder yanlış dost batırır”

BerkshireHathaway'in uzun yıllar CEO'luğunu yürüten ve şirketi 1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine taşıyan Warren Buffett, çocuklarına verdiği başarı tavsiyesini açıkladı:



PARA kazanma tutkusunu çok erken yaşta keşfettim. 5 yaşında sakız satarak ve gazete dağıtarak ticarete adım attım. İlk hissemi de 11 yaşında satın aldım. Hissemi aldığım gün yatırımcılığa olan merakımı anladım.



HERKES kariyer tutkusunu erken yaşta bulamaz. Özellikle ek

onomik zorunluluklar gençleri geçim kaygısıyla farklı işlere yönlendirir. Yine de öğrencilere bu arayıştan vazgeçmemesini tavsiye ediyorum.

KARİYER ve para için en önemli konuya gelelim. Kiminle birlikte olduğunuz son derece önemli. Hayatınız; birlikte çalıştığınız, hayranlık duyduğunuz ve arkadaşlık kurduğunuz insanların genel yönünde size bir rota çizer.

RİSK ALIRKEN DİKKAT!

DOĞRU insanları keşfetmek, zenginliğin de yolunu açar. Hatalı dostluklar sizin çökmenize neden olur. İşte burada zor olanı yapqmanız çok önemli. Çünkü zor olan karar büyük ihtimalle doğru olan karardır.



RİSK alın ama tüm servetinizi riske etmeyin. Girişimci olmak çok önemli. İnandığınız işlere yatırım yapın.



KORKUSUZ olun ama tüm hayatınızı yok edecek kararlar almayın.