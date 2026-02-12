PODCAST CANLI YAYIN

İftar menülerinin fiyatları belli oldu | 600 TL'den 7.800 TL'ye kadar çıkıyor!

Ramazan ayında dışarıda iftarın maliyeti belli oldu. İstanbul’da kişi başı menü ücretleri restoran ve kafelerde 600 liradan başlarken, 5 yıldızlı otellerde 7 bin 800 liraya kadar çıkıyor.

Ramazan ayına sayılı günler kalırken, restoran ve oteller menü fiyatlarını açıklamaya başladı. İstanbul'da lokanta ve kafelerde 600 liradan başlayan kişi başı iftar menüsü fiyatları, Boğaz'da 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. 5 yıldızlı otellerde ise fiyatlar 3 bin 900 ile 7 bin 800 lira arasında değişiyor.

İftar menülerinin fiyatı 600 TL'den başlıyor. (Görsel AA'dan alınmıştır)

NEREDE, NE KADAR?
Bu yıl iftar menülerine yapılacak zammın ortalama yüzde 10 ile yüzde 15 arasında olacağını öngören Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, lokanta ve kafelerde fiyatların kişi başı 600 lira ile bin 500 lira arasında değiştiğini anlattı. Fiyatların kişi başı 2 bin liradan başladığı lüks restoranlarda ise fiyatların 6 bin lirayı gördüğünü belirten Bingöl, "Boğaz'da ise fiyatlar 6 bin 500, hatta 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

İftar menülerinin fiyatı 600 TL'den başlıyor. (Görsel takvim.com.tr/arşivden alınmıştır)

İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Ramazan Bingöl, iftariyelikler ara sıcaklar, ana yemekler, yardımcı yemekler, tatlılar ve meşrubatlardan oluşan bu menülerin içeriğinin fiyatına göre beyaz ya da kırmızı et olarak şekillenebildiğini söyledi. Bingöl, "Lokanta ve kafeler standart fiks menü sunarken, bu menülerde kırmızı ve beyaz et ayrımı yapıyorlar. Lüks restoranlarda menü içeriğinde beyaz ya da kırmızı et ayrımı yapılmadan tüm içerik müşterilere sunuluyor. Tüm menüyü deneyimleme şansı sunuluyor" dedi.

OTELLERDE FIYAT EN AZ 3.900 TL
Beş yıldızlı otellerdeki kişi başı iftar menüsü fiyatları da 3 bin 900 liradan başlıyor, 7 bin 800 liraya kadar çıkıyor. Otellerde açık büfe seçenekleri bulunurken, bazı menülerde içecekler ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca rezervasyonda kişi sayısı arttıkça yüzde 20'ye kadar indirimler de yapılıyor. Bazı otellerin kişi başı menü fiyatları şöyle:

MEKANA GÖRE FİYATLAR

Lokantalar ve kafeler: 600-1.500 TL

Lüks restoranlar: 2.000-6.000 TL

Boğaz restoranları: 6.500 -7.500 TL

5 yıldızlı oteller: 3.900-7.800 TL

Haber: Ezgi Acer

