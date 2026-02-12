Gıdada hileciye rekor ceza geliyor! 4.7 milyon liraya kadar kesilecek

Vatandaşın sağlığını hiçe sayıp gıdada taklit ve tağşiş yapanlara kesilen cezalar yeni yılla birlikte artarken, bunları daha da ağırlaştırmak için harekete geçildi. Yeni cezalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, taklit ve tağşiş cezalarını daha da artıracak düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi. Kaya, taklit ve tağşişte çok hassas olduklarına dikkat çekerek, "474 bin liradan 4 milyon 740 bin liraya kadar cezai işlem uygulayabileceğiz bu yıl. Taklit tağşiş tespit ettiğimiz işletmelerde risk sıklığını artırıyoruz. Bir işletme yılda en az bir kez denetleniyor. Bu riskli yerlerde ise daha fazla denetime gidiyoruz" dedi.

KAPATMA HIZLANACAK

Gıda hilesini engellemek için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını anlatan Kaya, şöyle konuştu: "Taklit ve tağşişlerin piyasaya sürülmesini önlemek adına yeni bir kanuni düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Limitleri, para cezalarını bir tık daha yukarıya taşıyacağız. Denetimleri de sıklaştırarak taklit ve tağşişleri önlemeye çalışacağız. Kapatma cezasını da kendimiz uygulamayı öngörüyoruz. Anlık kapatma cezalarının kararı adli makamlara bırakılmış. Davalar uzun sürdüğü için daha kolay geri dönüşleri sağlamak amacıyla bakanlık bünyesine alınacak. Böylece hızlıca kapatma cezaları uygulanabilecek."

DENETİMLER ARTTI

Bu yıl Ramazan öncesinde denetimleri hızlandırdıklarını dile getiren Kaya, gıda güvenliğine büyük önem verdiklerini, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için çaba harcadıklarını söyledi.