İftar menülerinin fiyatları belli oldu | 650 TL'den 7.800 TL'ye kadar çıkıyor!

Ramazan ayına sayılı günler kalırken, restoran ve oteller menü fiyatlarını açıklamaya başladı. İstanbul'da lokanta ve kafelerde 600 liradan başlayan kişi başı iftar menüsü fiyatları, Boğaz'da 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. 5 yıldızlı otellerde ise fiyatlar 3 bin 900 ile 7 bin 800 lira arasında değişiyor.

İftar menülerinin fiyatı 600 TL'den başlıyor. (Görsel AA'dan alınmıştır) NEREDE, NE KADAR?

Bu yıl iftar menülerine yapılacak zammın ortalama yüzde 10 ile yüzde 15 arasında olacağını öngören Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, lokanta ve kafelerde fiyatların kişi başı 600 lira ile bin 500 lira arasında değiştiğini anlattı. Fiyatların kişi başı 2 bin liradan başladığı lüks restoranlarda ise fiyatların 6 bin lirayı gördüğünü belirten Bingöl, "Boğaz'da ise fiyatlar 6 bin 500, hatta 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.