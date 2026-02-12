İftar menülerinin fiyatları belli oldu | 650 TL'den 7.800 TL'ye kadar çıkıyor!
Ramazan ayında dışarıda iftarın maliyeti belli oldu. İstanbul’da kişi başı menü ücretleri restoran ve kafelerde 600 liradan başlarken, 5 yıldızlı otellerde 7 bin 800 liraya kadar çıkıyor.
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, restoran ve oteller menü fiyatlarını açıklamaya başladı. İstanbul'da lokanta ve kafelerde 600 liradan başlayan kişi başı iftar menüsü fiyatları, Boğaz'da 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. 5 yıldızlı otellerde ise fiyatlar 3 bin 900 ile 7 bin 800 lira arasında değişiyor.
NEREDE, NE KADAR?
Bu yıl iftar menülerine yapılacak zammın ortalama yüzde 10 ile yüzde 15 arasında olacağını öngören Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, lokanta ve kafelerde fiyatların kişi başı 600 lira ile bin 500 lira arasında değiştiğini anlattı. Fiyatların kişi başı 2 bin liradan başladığı lüks restoranlarda ise fiyatların 6 bin lirayı gördüğünü belirten Bingöl, "Boğaz'da ise fiyatlar 6 bin 500, hatta 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.
İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Ramazan Bingöl, iftariyelikler ara sıcaklar, ana yemekler, yardımcı yemekler, tatlılar ve meşrubatlardan oluşan bu menülerin içeriğinin fiyatına göre beyaz ya da kırmızı et olarak şekillenebildiğini söyledi. Bingöl, "Lokanta ve kafeler standart fiks menü sunarken, bu menülerde kırmızı ve beyaz et ayrımı yapıyorlar. Lüks restoranlarda menü içeriğinde beyaz ya da kırmızı et ayrımı yapılmadan tüm içerik müşterilere sunuluyor. Tüm menüyü deneyimleme şansı sunuluyor" dedi.
OTELLERDE FIYAT EN AZ 3.900 TL
Beş yıldızlı otellerdeki kişi başı iftar menüsü fiyatları da 3 bin 900 liradan başlıyor, 7 bin 800 liraya kadar çıkıyor. Otellerde açık büfe seçenekleri bulunurken, bazı menülerde içecekler ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca rezervasyonda kişi sayısı arttıkça yüzde 20'ye kadar indirimler de yapılıyor. Bazı otellerin kişi başı menü fiyatları şöyle:
Shangri-La:3.900 TL
Conrad:4.500 TL
Four Seasons:5.950 TL
Raffles Hotel:5.950 TL
Çırağan Palace/Tuğra Restoran:7.800 TL
MEKANA GÖRE FİYATLAR
Lokantalar ve kafeler: 600-1.500 TL
Lüks restoranlar: 2.000-6.000 TL
Boğaz restoranları: 6.500 -7.500 TL
5 yıldızlı oteller: 3.900-7.800 TL
Haber: Ezgi Acer