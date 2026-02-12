Borsa İstanbul'dan rekor: 14.000 puanı aşıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.



BIST 100 endeksi, bir önceki işlem gününde satış ağırlıklı bir görünüm sergilemiş ve günü yüzde 0,07 düşüşle 13.787,82 puandan tamamlamıştı.

Yeni işlem gününe ise hafif yükselişle giriş yapan endeks, önceki kapanışa göre 7,19 puan artarak yüzde 0,05 primle 13.795 puan seviyesine ulaşmıştı.



