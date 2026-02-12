Bakan Yumaklı İsrail'le ticaret iddialarına yanıt verdi: Tek bir tohum dahi almıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “İsrail’den tek bir tane bile tohum almıyoruz” diyerek iddiaları net biçimde yalanladı. Türkiye’nin tohum üretiminde dünyada ilk 10’da olduğunu açıklayan Yumaklı, sertifikalı tohum üretiminin 1 milyon 350 bin tona, ihracatın ise 368 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelerek tohum, su, tarım ve hayvancılık politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Farklı kesimler tarafından sıklıkla dile getirilen tohumda dışa bağımlılık iddialarını net bir dille yalanlayan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tohum üretiminde dünyada ilk 10 arasında yer aldığını söyledi.
SERTİFİKALI TOHUMDA YENİ REKOR
Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre programlara katılmak için geldiği Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelen Tarım Bakanı Yumaklı, tohumda dışa bağımlılık iddialarına ilişkin konuştu. "Türkiye tohumda kendi kendine yeten bir ülke. Hatta dünyanın bu alanda ilk 10 ülkesi arasında yer alıyoruz. İddia edildiği gibi İsrail'den tek bir tane bile tohum almıyoruz" diyen Yumaklı, 2025 yılına ait sertifikalı tohum verilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimi 1 milyon 300 bin tondan 1 milyon 350 bin tona yükseldi. Aynı dönemde tohum ihracatı 338 milyon dolardan 368 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde ihracat yapılan ülke sayısının da arttığını belirten Yumaklı, bu sayının 103'ten 117'ye yükseldiğini açıkladı.
İHTİYACIN YÜZDE 90'I YERLİ
Kırmızı et konusunda yanlış algılar oluşturulduğunu ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını kendi üretimiyle karşıladığını açıkladı. Yerli hayvancılığı güçlendirmek için hayata geçirilen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" ve "Güçlü Besi Güçlü Üretim" projelerine yoğun ilgi olduğunu belirten Yumaklı, bu projeler sayesinde anaç hayvan sayısının arttığını, sürülerin büyüdüğünü ve aile işletmelerinin güçlenmeye başladığını söyledi.
SU VERİMLİLİĞİ VE SIFIR ATIK
Su konusunun artık teknik değil, stratejik bir mesele olduğuna dikkat çeken Yumaklı, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının yaklaşık 1.313 metreküp olduğunu söyledi. Mevcut gidişatın sürmesi halinde bu rakamın 2030 yılında 1.000 metreküpün altına düşebileceği uyarısında bulunan Yumaklı, bu durumun Türkiye'yi "su fakiri ülkeler" kategorisine sokabileceğini ifade etti. Yumaklı, bu risk nedeniyle 31 Ocak 2023'te Su Verimliliği Seferberliği'nin başlatıldığını hatırlattı. Yumaklı, Berlin'de düzenlenen Tarım Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin su verimliliği ve sıfır atık politikalarının uluslararası alanda ilgi gördüğünü belirtti. Yaklaşık 60 ülkenin katıldığı toplantıda birçok ülkenin Türkiye'den tecrübe paylaşımı talep ettiğini aktardı.