Bakan Yumaklı İsrail'le ticaret iddialarına yanıt verdi: Tek bir tohum dahi almıyoruz

Bakan Yumaklı Türkiye'nin tohum üretiminde ilk 10'da olduğunu açıkladı. (Görseller AA'dan alınmıştır)

SERTİFİKALI TOHUMDA YENİ REKOR

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre programlara katılmak için geldiği Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelen Tarım Bakanı Yumaklı, tohumda dışa bağımlılık iddialarına ilişkin konuştu. "Türkiye tohumda kendi kendine yeten bir ülke. Hatta dünyanın bu alanda ilk 10 ülkesi arasında yer alıyoruz. İddia edildiği gibi İsrail'den tek bir tane bile tohum almıyoruz" diyen Yumaklı, 2025 yılına ait sertifikalı tohum verilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimi 1 milyon 300 bin tondan 1 milyon 350 bin tona yükseldi. Aynı dönemde tohum ihracatı 338 milyon dolardan 368 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde ihracat yapılan ülke sayısının da arttığını belirten Yumaklı, bu sayının 103'ten 117'ye yükseldiğini açıkladı.