Ramazan fırsatçıları vatandaşın sofrasına gözü dikti

Geçen hafta 119 TL olan 3 kg'lık kaymaksız yoğurtun fiyatı bu hafta 169.90 TL'ye yükseldi SÜT ÜRÜNLERİNE % 40 ZAM Ramazan öncesi en büyük fiyat hareketleri ise süt ürünlerinde görüldü. Peynirin yanı sıra özellikle toplu iftarların vazgeçilmezi olan bardak ayranların fiyat hareketi dikkat çekti. Örneğin geçen hafta 8.90 kuruş olan 200 ml bardak ayran bu hafta 12.99 TL'ye çıktı. Yine geçen hafta 119 TL olan 3 kg'lık kaymaksız yoğurtun fiyatı bu hafta 169.90 TL'ye yükseldi.

Ticaret Bakanlığı 3-9 Şubat'ta 8 bin 546 markette toplam 1.7 milyon ürünü denetledi ve 24.7 milyon lira para cezası uyguladı 24 MİLYON TL CEZA Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde denetimlerine devam ediyor. Bakanlık 3-9 Şubat'ta 8 bin 546 markette toplam 1.7 milyon ürünü denetledi ve 24.7 milyon lira para cezası uyguladı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler sürdü. Bu kapsamda, 3-9 Şubat'ta tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin denetimlerinde 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi. Bu denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edildi. Toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.

Geçen ay kilogramı 750 TL olan dana kuşbaşı 900 TL'ye fırladı KIRMIZI ETFREN TUTMUYOR Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızı et fiyatları ise son 6 aydır yükseliyor. Fiyat artışına karşı hükümet ithalat silahını çıkardı. Bu kapsamda Et Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla et arzını sürdüren hükümet sadece ESK mağazaları ile değil yerel mağazalar aracılığıyla da dağıtım yapıyor. SABAH'tan Betül Alakent'in haberine göre, yerli etteki fiyat artışı hâlâ frenlenemedi. Hatta Ramazan öncesinde bu fiyat artışı daha da hızlandı. Geçen ay kilogramı 750 TL olan dana kuşbaşı 900 TL'ye, geçen ay 930 TL olan kemiksiz kuzu 1.050 TL'ye yükseldi.