Bakanlık kaçak döviz bürolarına savaş açtı: 194 işletmenin faaliyeti durduruldu

Hızlı Özet Göster Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz döviz alım-satımı yapan 194 kaçak işletmenin faaliyetini durdurdu.

Türkiye genelinde bin 18 yetkili döviz bürosu bulunurken, yaklaşık 5 bin işletme ve 40 bin kuyumcunun önemli bir bölümünün yetkisiz döviz alım-satımı yaptığı tespit edildi.

Yetkisiz döviz alım-satımı yapan işletmelere 50 bin ila 250 bin TL arası idari para cezası veriliyor ve işletmeler bir ay kapatılıyor.

TÜYEMDER Başkanı Serdar Yerlioğlu, vatandaşların döviz alım-satımı öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Faaliyet İzin Belgesi'ni kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Yetkisiz işletmelerden döviz alım-satımı yapan vatandaşlar, işlemin suç gelirleriyle bağlantılı olması durumunda soruşturma kapsamına alınabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisi olmadığı halde döviz alım satımı yapan işletmelere savaş açtı. Türkiye genelinde, bakanlık tarafından faaliyet izni verilmiş ve yasal çerçevede hizmet sunan yetkili döviz bürosu sayısıbin 18adetken, bundan çok daha fazlasının yetkisiz şekilde faaliyette bulunduğu tahmin ediliyor. E-devlet'te yer alan "Yetkisiz döviz alım satım ihbar başvurusu"bölümüne gelen ihbarlar ve bakanlığın yaptığı tespitler neticesinde 194 kaçak döviz bürosu hakkında işlem başlatıldı. Kaçak işletmeler sahte döviz vererek vatandaşı mağdur ettiği gibi suç gelirlerinin aklanması ve kayıt dışılığa da sebep oluyor.

İhbarlar ve bakanlığın yaptığı tespitler neticesinde 194 kaçak döviz bürosu hakkında işlem başlatıldı (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) KUYUMCULARA DİKKAT Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu,"Derneğimizin sahadan gerçekleştirdiği tespitler doğrultusunda, elektronik para transfer merkezleri, ödeme kuruluşları ve benzeri yapılar üzerinden yaklaşık 5 bin işletmenin yetkisi olmaksızın fiilen döviz alım-satım faaliyeti yürüttüğü değerlendiriliyor. Öte yandan, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 40 bin kuyumcu işletmesinin önemli bir bölümünün, gerekli izin ve yetkilere sahip olmaksızın döviz alım-satım işlemleri gerçekleştirdiğine ilişkin ciddi bulgular vardır. Bunların hepsi bu işi kaçak olarak yapıyor" dedi.