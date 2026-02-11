E ticarette şubat bereketi: 400 milyarlık alışveriş bekleniyor

Bu yıl hem Sevgililer Günü'nün hem de Ramazan ayının şubat ayına denk gelmesi e-ticareti de canlandırdı. Oluşan ek talep sayesinde şubat ayında e-ticaret hacminin 400 milyar lirayı aşacağı öngörülüyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, takvim etkisi ve kampanya yoğunluğuyla birlikte Sevgililer Günü'nün katkısı ve bu yıl ramazan ayının aynı döneme denk gelmesinin yaratacağı ilave taleple şubat ayında bu rakama ulaşılacağını söyledi.

Ortalama sepet büyüklüğünün Sevgililer Günü kampanyalarının etkisiyle yaklaşık 3-5 bin lira bandına yükselmesini beklediklerini belirten Çevikoğlu, "Kampanyalarda ocak ayının son haftasından itibaren belirgin bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle hediye odaklı kategorilerde işlem hacimlerinin artması beklenirken, kampanyaların etkisiyle sepet büyüklüklerinin de yukarı yönlü seyir izleyeceği öngörülüyor" dedi. Çevikoğlu, bu yıl ramazan ayının da aynı döneme denk gelmesiyle takvim etkisinin daha belirgin hissedileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

SATIŞLAR YÜZDE 50-60 ARTACAK

"Sevgililer Günü haftasının ramazan öncesi alışverişlerle birleşerek e-ticaret satışlarında sektör genelinde daha güçlü bir talep görünümüne işaret etmesi bekleniyor. Dolayısıyla hediye odaklı kategorilerin yanı sıra ramazan ayına yönelik gıda ve hızlı tüketim ürünlerinde de satışların ortalama yüzde 50-60'a varan oranlarda artmasını öngörüyoruz."

FIRSATÇI YAKALANDI

Vatandaşların huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler tüm hızıyla sürüyor. 3-9 Şubat tarihleri arasında 8 bin 546 markette toplam 1.7 milyon ürünü denetlendi. Tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü denetimlerinde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.