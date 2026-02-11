Başkan Altay’dan müjde üstüne müjde sosyal belediyecilikte Konya farkı

Başkan Altay, sosyal dayanışmayı güçlendiren, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşan ve hizmeti gönül diliyle üreten bir şehir yönetimini esas aldıklarını belirterek, hayata geçirdikleri tüm çalışmaları, vatandaşların zor zamanlarını ferahlatmak ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla, büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini ifade etti.

2018'DEN BU YANA SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARININ TUTARI 1 MİLYAR 833 MİLYON LİRA

Aileyi merkeze alan, insan onurunu önceleyen ve sosyal dayanışmayı güçlendiren belediyecilik anlayışını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2018- 2025 yılları arasında yaptığımız tüm sosyal destek çalışmalarının tutarı 1 milyar 833 milyon lira oldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 300 MİLYONLUK DESTEK BAŞLADI

Belediye olarak 2026 yılında yine Konyalıların hayatına dokunacak pek çok önemli projelerin müjdesini veren Başkan Altay, "Ailesi Konya'da ikamet eden, dar gelirli, 01.01.2000 yılı ve sonrası doğumlu olan ve devlet üniversitelerinde ilk defa örgün lisans okuyan öğrencilerimizin ailelerine toplam 10 bin lira destek sağlıyoruz. Söz konusu desteği, bu ay ve Mayıs ayında 5 bin liralık iki eşit taksit halinde ödeyerek toplam 30 bin ailemize ulaştıracağız. Böylece, üniversite öğrencilerimize 300 milyon liralık destekte bulunmuş olacağız" diye konuştu.

YENİ EVLENEN GENÇLERE TEK SEFERLİK 30 BİN LİRA NAKDİ DESTEK

Başkan Altay'ın bir başka müjdesi de evliliğe ilk adım atacak gençlere yönelik oldu. Başkan Altay, evlenecek gençlerin daha rahat nefes almasını sağlamak adına yeni destekler sunduklarını kaydederek, "Konya'da ikamet eden dar gelirli, yeni evli çiftlerimize tek seferde 30 bin lira nakdi destek sağlayacağız. Bu destekle; dar gelirli çiftlerimizin düğün sonrası karşılaştıkları ekonomik zorlukları hafifletmeyi ve evliliklerine daha güvenli bir başlangıç yapmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.

İLK KEZ EVLENECEK ÇİFTLERE 3 YIL SÜREYLE AYLIK 5 BİN LİRA KİRA DESTEĞİ

Başkan Altay'ın ilk kez açıkladığı bir başka müjde de kira desteği oldu. Başkan Altay, bu destekle ilgili şunları söyledi: "Yine; nakdi desteğe ek olarak, genç çiftlerimizin ailelerini güçlendirmek ve huzur içinde yuva kurmalarını desteklemek adına kapsamlı bir kira desteği programı başlatıyoruz. Konya il sınırları içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan ilk defa evlenecek çiftlerimize; 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira kira desteği sağlayacağız. Ayrıca, destek süresi içerisinde bebek sahibi olan çiftlerimize yüzde 25 ek destek uygulayacağız" ifadelerine yer verdi.

DAR GELİRLİ VE YENİ BEBEK SAHİBİ OLAN AİLELERE 12 AY BOYUNCA DESTEK

Başkan Altay, yeni bebek sahibi olacak aileler için de bir destek programı başlattıklarını vurgulayarak, "Konya'da ikamet eden, dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan ailelerimize 12 ay boyunca aylık 2 bin lira destek vereceğiz. Ayrıca, yakında ebeveyn olacak ailelerimize yönelik ek bir destek programı daha hazırladık. 28 ilçemizde ve mahallelerimizde, yeni bebek sahibi olacak ailelerimize, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu destek çantalarını ulaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

SOĞUK YEMEK DESTEĞİ 31 İLÇEDE YAYGINLAŞACAK

Başkan Altay, ayrıca çeşitli nedenlerle yemek yapma imkânını kaybetmiş vatandaşlar için 9 ilçede halihazırda devam eden ve örnek bir uygulama olan Soğuk Yemek Desteği'nin kapsamını 2026 yılı içerisinde 31 ilçenin tamamında uygulanacaklarının da müjdesini verdi.

BİR MÜJDE DE ASKERE GİDECEK GENÇLERE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın müjdesi bunlarla da bitmedi. Bir müjdeyi de vatani görevini yapacak gençlere yönelik açıklayan Başkan Altay, "Konya il sınırları içerisinde ikamet eden gençlerimize, zorunlu askerlik süreleri boyunca aylık 1.000 lira olmak üzere toplam 6 bin lira destek sağlayacağız. Destek ödemeleri, gençlerimizin kendi IBAN hesaplarına doğrudan aktarılacak" ifadelerini kullandı.

HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Başkan Altay, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları ile Milli Eğitim'e bağlı proje okullarında hafızlık eğitimi yapan ortaokul ve lise öğrencilerine de aylık 2 bin lira eğitim desteği sağlayacaklarını, söz konusu desteğe önümüzdeki ay başlayacaklarını da müjdeledi. Özellikle aile yapısını güçlendirmeyi ve son dönemde nüfus artış hızının düşmesi nedeniyle evliliği teşvik edici uygulamalara bu yıl itibarıyla başladıklarını belirten Başkan Altay, "Aslında yapmaya çalıştığımız şey şu; Konya'da yaşayan ihtiyacı olan herkesin bir destek şemsiyesi altında olmasını sağlamak. İnşallah bu sosyal yardımlarımız özellikle aile yapısının güçlenmesine, nüfus artış hızımızın tekrar eski seviyelere gelmesine, insanlarımızın huzur ve refah içinde yaşamasına vesile olacak. Konya, bunu yapma sorumluluğu en yüksek olan şehirdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.