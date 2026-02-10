Kamu bankalarından dev hamle! Konut faiz oranı yüzde 2.5’in altına geriledi

Konutta aylık faizi yüzde 2.49'a çeken Ziraat Bankası ve Halkbank'tan 120 ay vade ile çekilen 1 milyon TL'lik konut kredisinde aylık ödeme 26 bin 273 lira, toplam ödeme ise 3 milyon 152 bin liraya denk geliyor. Bu faiz politikası vatandaşın sektör ortalamasına göre aylık ödemesini 4 bin 525 TL, toplam ödemesini ise 547 bin 460 TL azaltıyor. TAKVİM'den Seda Tabak'ın haberine göre, konut kredisinde ufak çaptaki faiz düşüşleri de vatandaşın yükünü hafifletiyor. Konut kredisinde aylık faiz oranının 0.2 puan azalması 1 milyon liralık kredide toplam geri ödemeyi 215 bin lira azaltıyor.

Konut

İLK HEDEF YÜZDE 2SEVİYESİ

Konut kredisindeki maliyet oranlarının şu anda aylık bazda yüzde 2.5'in altına indiğine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkânı sağlayacaktır" dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu belirten Arslan, "Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkânı getirildi. Bu güzel bir imkân" diye konuştu. Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını dile getiren Arslan, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankası'nda da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankası'nın bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır"dedi.