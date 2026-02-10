İşini büyütene finansman desteği

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 1'inci başvuru dönemi başladı. Program kapsamında KOBİ'lere 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunulacak. 28 Şubat'a kadar başvuruların alınacağı program ile KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretim kapasitesini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik ölçek büyütme yatırımlarının desteklenmesi, aynı zamanda büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

HANGİ GİDERLER KARŞILANACAK?

Program çerçevesinde KOBİ'lere aşağıdaki alanlarda finansman desteği sunulacak:

MAKİNE, TEÇHİZAT VE KALIP GİDERLERİ

Üretim kapasitesini artırmaya yönelik teknoloji yatırımları.

YAZILIM GİDERLERİ

Dijital dönüşümü destekleyen kurumsal yazılım harcamaları.

PERSONEL GİDERLERİ

Nitelikli insan kaynağı istihdamına yönelik maliyetler.

HİZMET ALIMI GİDERLERİ

Eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetler

İŞLETME SERMAYESİ

Proje ile ilişkili diğer finansman ihtiyaçları

KOBİ'LERE FIRSAT

Program; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere açık olacak. Başvuru yapacak işletmelerin; KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olması, güncel işletme beyanına sahip olması, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde yer alması, limited ya da anonim şirket olarak faaliyet göstermesi, hızlı büyüyen işletme kriterini sağlaması gerekiyor.

HIZLI BÜYÜME ŞARTI ARANMAYAN İŞLETMELER

Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olan işletmeler için hızlı büyüme şartı aranmayacak:

KOSGEB veya TÜBİTAK destekli Ar-Ge ya da yenilik projelerini başarıyla tamamlayanlar.

Ar-Ge Merkezi statüsüne sahip işletmeler.

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi sahipleri.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösterenler.

TEKMER bünyesinde yer alan işletmeler.

Büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projeleri kapsamında sipariş sözleşmesi sunanlar.

36 AY VADE İMKANI VAR

KREDİ ALT LİMİTİ: 1 milyon TL

KREDİ ÜST LİMİTİ: 20 milyon TL

PROJE SÜRESİ: 24 ay

KREDİ VADESİ: Azami 36 ay

Destekler; işletmelerin finans kuruluşlarından kullandıkları krediler için 20 puan finansman desteği sağlanacak şekilde, geri ödemesiz olarak uygulanacak.