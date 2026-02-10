Borsa 2026 rüzgarı: Yabancı yatırımcı 19 yılın en yüksek net alımını gerçekleştirdi

Hızlı Özet Göster Yabancı yatırımcılar Ocak 2025'te Borsa İstanbul'da 1 milyar 992 milyon dolar net alım yaparak Ocak 2007'den sonraki en yüksek aylık alımı gerçekleştirdi.

Yabancılar 2025 yılında Borsa İstanbul'da toplam 3 milyar 942 milyon dolar net alımla 13 yılın rekorunu kırdı ve 8 yıl sonra ilk kez pozitif pozisyon açtı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2026'da yüzde 22 yükseldi ve 2025'teki yüzde 14,5'lik yıllık artışı geride bıraktı.

Yabancılar Ocak 2025'te en fazla net alımı 266,7 milyon dolarla Akbank hisselerinde, ardından Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası hisselerinde gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 2026'nın ilk 6 haftasında 338 bin kişi artarak 6 milyon 714 bine yükseldi.

Geçen hafta yaşanan yüzde 2.3'lük düşüşe rağmen bu yıl şimdiden yüzde 22 yükselerek 2025'in tamamındaki yüzde 14.5'lik artışı sollayan Borsa İstanbul'da yabancıların alımları sürüyor. 2025'te 3 milyar 942 milyon dolarla Borsa İstanbul'da 13 yılın en yüksek net alımını yaparken 8 yıl sonra ilk defa pozisyon açan yabancı yatırımcı 2026'ya da çok hızlı başladı.

2025'te 3 milyar 942 milyon dolarla Borsa İstanbul'da 13 yılın en yüksek net alımını yaparken 8 yıl sonra ilk defa pozisyon açan yabancı yatırımcı 2026'ya da çok hızlı başladı (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) EN YÜKSEK İKİNCİ ALIM Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre, yabancılar ocak ayında Yıldız ve Ana Pazar'da 49 milyar 934 milyon dolarlık alıma karşılık 47 milyar 942 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece yabancılar net alımı 1 milyar 992 milyon dolarlık net alıma imza attı. Bu miktar aylık bazda Ocak 2007'de gerçekleşen 2 milyar 39 milyon dolarlık net alımdan sonra, en yüksek alım oldu.