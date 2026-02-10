Bakan Kurum'dan CHP'ye sert tepki: Enkazın altında siz kaldınız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'nde 11 ilde tamamlanan inşa seferberliğini anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devletiyle milletiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu bir kez daha kanıtladık" dedi. Kurum, devletin 11 ilde 455 bin konutluk inşa seferberliği yürüttüğü süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çöp konteyneriyle övündüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

'CHP TEK ÇİVİ ÇAKMADI'

"Görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. Hâlâ da yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama gece gündüz çalıştığımız 455 bin konutu beğenmiyorlar. Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını, ısrarla, bile bile, milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor. Güya sonra çıkacak 'Ben dedim de yaptılar' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey. Milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi bunlarla örtemezsin. Bizi 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız, siz. 11 ile tek çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz."

'BİZİ ÖVEN BAŞKANLARI TEHDİT EDİYORLAR'

Özgür Özel'in hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarından övgüyle bahseden CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerini azarladığını anlatan Kurum, "Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. 'Niye gidiyorsunuz? Niye bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorsunuz' diyorlar. Biz siyasi bir ayrım gözetmeksizin her bir belediye başkanınızı dinliyoruz. Sizin gibi çöp kutusu göndermekle övünmedik. Biz milletimizle el ele verdik, asrın inşasını gerçekleştirdik. Ve bununla da gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı. Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'daki Ulu Cami'yi tamamlamamış olduğunu belirterek, "Eğer deprem bölgesi CHP'nin insafına kalsaydı bugün 11 ilimizin hepsi Ulu Cami gibi temel aşamasında olurdu" diye konuştu.

'TÜRKİYE YAPILAMAZ DENİLENİ YAPMIŞTIR'

Panelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şunları söyledi: "6 Şubat sonrası süreç Türkiye için devlet ve millet dayanışmasının en güçlü şekilde tezahür ettiği bir diriliş hikayesidir. Bu güçlü irade ve birlik ruhu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan geçici çözümlerle yetinmeyen kalıcı ve kapsayıcı bir yeniden inşa ve ihya süreciyle kurumsal çerçeveye kavuşturulmuştur. Türkiye bu süreçte milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle yapılamaz denileni yapmıştır. İnsan merkezli yaklaşımıyla da dünyaya yeni bir standart sunmuştur. Bu süreç yalnızca yıkılanların yerine yenilerini koyma çabası değildir. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi 'hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmama' anlayışının ve 'kimsesizlerin kimsesi olma' sorumluluğunun hayata geçirilmesidir. 455 bin konutun vatandaşlarımıza teslim edilmesi bunun en önemli tezahürlerinden birisidir.