İş güvencesi gelecek prim otomatik kesilecek

Hükümet, algoritma aracılığıyla iş dağıtan yerli ve uluslararası dijital platformlar ile bunlara temizlik, bakım, kurye, kargo ve yemek dağıtımı gibi hizmet sunan çalışanlara yönelik yeni düzenleme hazırlığı yapıyor. İşte detayları...

DİJİTAL PLATFORM İŞİ NEDİR?

Geleneksel iş modellerinden farklı olarak teknolojik gelişmeler doğrultusunda internet tabanlı platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet satışı yapma faaliyetine dijital platform işi deniyor. Bu yapıda müşteri, platform sağlayıcı ve hizmet sunan çalışan olmak üzere üç temel aktör bulunmakta. İş kurma ve yönetme süreçleri dijital araç ve algoritmalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu model, özellikle ulaşım, lojistik, paket teslimatı, ev hizmetleri, yemek, özel ders verme ve yazılım geliştirme gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmakta. Platform çalışmaları iki şekilde uygulanıyor. İlki, internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla yerine getirilen sanal çalışmalar, ikincisi ise talep üzerine konum tabanlı çalışma modeli.

YASAL DÜZENLEME HAZIRLIĞI NE?

Hükümet, temizlik, bakım, kargo ve yemek dağıtımı ile çevrim için serbest işlerde çalışanlar ile iş dağıtan yerli ve uluslararası dijital platformlara yönelik yeni düzen getirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaya göre, motokuryeler başta olmak üzere dijital platformlara hizmet verenlerin hukuki durumu tanımlanacak. "İşçi mi? Bağımsız yüklenici veya serbest çalışan mı?" oldukları netleştirilecek. Çalışanların iş alma süreçleri, performans değerlendirmeleri ve ücretlendirme sistemlerini belirleyen algoritmaların sınırları çizilecek. Çalışanların kendi çalışma saatlerini belirleyebilme, istedikleri zaman çalışıp istedikleri zaman dinlenebilme gibi esneklik süreçleri korunacak

İŞ GÜVENCELERİ OLACAK MI?

İş sağlığı ve güvenliği kriterleri belirlenerek bu platformlara çalışanların hakları koruma altına alınacak. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme çalışmalarının yolu açılacak. Karar süreçleri yeniden düzenlenecek. Çalışanların "iş güvencesini" sağlayacak hakları korunacak. Platformların tek taraflı olarak iş ilişkisini sonlandırabilmesi, keyfi işten çıkarma riski ortadan kaldırılacak. İşsizlik sigortası, sağlık sigortası, emeklilik haklarından yararlanacak zemin oluşturulacak. Sendikal yoksunluk giderilecek.

PRİM ÖDEMELERİNDE NASIL DEĞİŞİKLİK OLACAK?

Sağlık imkanlarından yararlanma ve prim kolaylığı sağlanacak. Yeni düzenlemeyle sosyal güvenlik primleri çalışana ücreti ödenmeden önce kaynağından kesilecek

Haber:Önder Yılmaz