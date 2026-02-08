Yapay zekâyla 170 milyon yeni istihdam

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun raporunda, yapay zeka ekosisteminde ortaya çıkan yeni meslekler ile istihdama etkilerine ilişkin önemli tespitler yapıldı. Raporda, yapay zekayla birlikte gözde haline gelen beş meslek "Veri Bilimci, Makine Öğrenmesi Mühendisi, Yapay Zeka Etiği Uzmanı, Büyük Veri Mühendisi ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) geliştiricisi" olarak sıralandı. Raporda, "İş ilanlarında, bu alanlardaki taleplerin son yıllarda katlanarak arttığı gözlenmektedir" denildi.

92 MİLYON İŞ TEHLİKEDE

Söz konusu mesleklerin beraberinde istihdam potansiyeli de getirdiği belirtilen raporda, "2025-2030 döneminde yapısal işgücü piyasası dönüşümü nedeniyle iş yaratımı ve yıkımının bugünkü toplam işlerin yüzde 22'sine denk geleceği öngörülmektedir. Bu öngörü, toplam mevcut istihdamın yüzde 14'üne eşdeğer yeni işlerin yaratılabilmesi ve 170 milyon işe denk geleceği savunulmaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu büyümenin, mevcut işlerin en az yüzde 8'ini yani 92 milyonunu ortadan kaldıracağının beklendiği belirtilirken, "Bu durum, toplam istihdamın 7'lik net bir büyümesi (78 milyon iş) anlamına gelmektedir" denildi. Raporda ayrıca, yıl sonuna kadar yapay zeka alanında 50 bin kişilik istihdam yaratılması ve 10 bin lisansüstü mezun verilmesinin hedeflendiği anlatıldı.

Haber: Önder Yılmaz