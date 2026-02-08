Mersin–Gaziantep arası 2 saat 15 dakika iniyor: Yılda 3,1 milyon yolcu taşınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı’nın tamamlanmasıyla seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini, hatta yılda 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut 361 kilometrelik güzergahın 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, "6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz"dedi.Gaziantep Mersin'e yüksek hızda bağlanacak
MERSİN–GAZİANTEP ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK
Uraloğlu, 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı kapsamında mevcut altyapının hızlı trene uygun hâle getirileceğini ve ilave yeni hatların inşa edileceğini belirterek, hattın hem yolcu hem de yük taşımacılığına elverişli, elektrikli ve sinyalli şekilde hizmete alınacağını ifade etti.
YILDA 3,1 MİLYON YOLCU, 37,1 MİLYON TON YÜK HEDEFİ
Projenin tamamlanmasıyla Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki mesafenin yolcu trenleri için 200 kilometre hıza uygun hâle getirileceğini vurgulayan Uraloğlu, bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşınmasının planlandığını kaydetti.
GAZİANTEP'İN SANAYİSİ MERSİN LİMANI'NA DAHA HIZLI ULAŞACAK
Bakan Uraloğlu, hızlı tren hattı sayesinde Gaziantep'in güçlü sanayi üretiminin Mersin Limanı üzerinden dünya pazarlarına çok daha kısa sürede ulaştırılacağını belirtti.
PROJEDE YÜZDE 85 İLERLEME SAĞLANDI
Hat kapsamında 13 tünel, 32 köprü ve toplam 6 bin 396 metre uzunluğunda 11 viyadük inşa edildiğini aktaran Uraloğlu,"Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90, Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure arasındaki 17 kilometrelik kesimi tamamladık"dedi.
HEDEF 2028
Uraloğlu, proje genelindeki yapım çalışmalarının 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.