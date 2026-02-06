TOKİ esnafa da umut oldu! Hatay'da işletmelerin yüzde 70'i faaliyete başladı: "Gidenlerin döneceğine inancımız tam"

Bu işyerlerinde tam anlamıyla bir ekonomik canlılıktan söz etmek için ise henüz erken... Çünkü yıkımla birlikte halkın başka şehirlere taşınması esnafın müşteri kitlesini kaybetmesine yol açmış. Şehir merkezindeki yerleşik nüfus hâlâ deprem öncesi seviyeye ulaşmamış... Alım gücü düştüğü için harcamalar zorunlu ihtiyaçlarla sınırlı kalmış... Ancak bu sürede sağlanan vergi destekleri ve ertelenen SGK borçları esnafa bir nebze olsun nefes aldırmış. Depremin üçüncü yıldönümünde TOKİ tarafından inşa edilen Uzunçarşı'dan Kuyumcular Çarşısı'na, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndan Yüzüncüyıl'a konteyner çarşıları dolaştık. Esnafı dinledik. Şehrin hızla inşa edilmesinden mutlu olan esnaf, biten konutlarla gidenlerin döneceğini düşünüyor. Bu durumun ekonomik hayatı daha hızlı canlandıracağına inanan esnaf, altyapı yatırımlarının hızlanmasını, sosyal ve kültürel anlamda da yatırımların yapılmasını bekliyor. Vergi ve SGK borçları konusunda da destek de talep ediyor.

YÜZDE 70'İEKONOMİKHAYATA DÖNDÜ

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, deprem sonrası TOKİ tarafından inşa edilen işyerlerinin Hatay'da ticari hayatın yeniden canlanması açısından kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Çinçin, "Deprem sonrası faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalan işletmelerin yüzde 60-70'i farklı ölçeklerde yeniden ticari hayata döndü. Özellikle hizmet, ticaret ve inşaat yan sektörlerinde geri dönüş hızı yüksek. Ancak kalifiye iş gücü kaybı ve sermaye yetersizliği nedeniyle tam kapasiteye ulaşma süreci devam ediyor"dedi. TOKİ ve Emlak Konut vasıtasıyla inşa edilen yeni ticaret merkezlerinin şehre modern ve güvenli çalışma alanları kazandırdığını anlatan Çinçin, "Bu bölgelerde altyapı sorunları çözüldükçe ekonomik canlılık hızla artıyor. Özellikle yeni yerleşim bölgelerindeki dükkânlar, şehrin ticaret merkezinin kaydığı yeni cazibe noktaları haline geldi"diye konuştu. Mücbir sebep hali kapsamında vergi ve SGK borçları ile kredi ödemeleri defalarca ertelendiğine dikkat çeken Çinçin,"Ancak Şubat 2026 itibarıyla bu borçların birikmiş olması esnafımız üzerinde ciddi bir likidite baskısı oluşturuyor. Talebimiz, bu birikmiş borçların deprem bölgesi gerçeklerine uygun şekilde, uzun vadeli ve faiz yükü bindirilmeden taksitlendirme formülleriyle yapılandırılması"ifadelerini kullandı. Hatay'ın bir sınır ili olduğuna dikkat çeken Çinçin, Suriye'deki yönetim değişikliğinin şehir ekonomisine katkı sunduğunu kaydetti. Çinçin, şunları anlattı:"Hatay, Suriye'ye açılan en stratejik ticaret kapılarından biri. Suriye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler, il ekonomisine doğrudan yansıyor. 2024'te Hatay'ın Suriye'ye olan ihracatı 206 milyon dolarken bu rakam 2025'te 248 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı hızlı bir artış eğiliminde. Buradan Suriye'ye yapılan ihracat özellikle gıda, çelik, tarım ürünleri ve inşaat malzemelerinde canlandı."

KUYUMCU ALPASLAN ŞAHBAZ:UZUNÇARŞIŞEHRİN RUHU

Prefabrik Kuyumcular Çarşısı'na bir yıl önce taşındık. Daha önce Uzunçarşı'daydık. Oranın tamamlanmasını bekliyoruz. Uzunçarşı Antakya'nın kalbi. Orası tamamlandığında yeniden bir canlılık başlayacaktır. Konutların tamamlanmasının ardından dönüşler olacak. Şehir dışına giden çok tanıdığımız var. Memleketlerini özlediler. Bir an önce evlerini teslim alıp dönmeyi bekliyorlar. LORIS PARFÜM Ü. ESRA YÜKSEL ŞANTİYELER EKONOMİYİCANLANDIRDI

Daha önce Silahlı Kuvvetler Caddesi'ndeydik. Kafemiz, kitapevimiz ve bir otelimiz vardı. Depremde kafe ve kitapevini kaybettik. Butik otelimiz turizm bakanlığı tescilli bir bina. Konteyner çarşı olarak inşa edilen Uzunçarşı'ya Loris parfüm dükkânımızı açtık. Şehrimiz için çok büyük yatırım yapılıyor. BAKIRCI CEMAL AZİZOĞLU:YENİDEN DÖNÜŞÜ BEKLİYORUZ

Biz 60 yıldır bakırcıyız. TOKİ ve Emlak Konut çok hızlı bir şekilde şehri inşa ediyor. Bu inşaatların tamamlanıp, bu şehrin insanlarının yeniden dönmesini bekliyoruz. Esnaf için insan gerekli. Yeniden dönüşü bekliyoruz. Ondan sonra daha da hızlı toparlanacağımıza inanıyoruz.