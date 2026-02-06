Gram altın 6 bin 790 liradan güne başladı! 6 Şubat 2026 canlı altın alış-satış fiyatları
Gram altın, yeni güne yükselişle başlayarak 6 bin 790 liradan işlem görürken, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ABD ekonomisine ilişkin zayıf sinyaller yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.
- Altının onsu 6 Şubat 2025 itibarıyla yüzde 1,30 artışla 4.841 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın yüzde 0,96 yükselişle 6.790 liradan alıcı buluyor.
- Çeyrek altın 12.195 lira, Cumhuriyet altını ise 48.122 lira seviyesinde satışa sunuluyor.
- ABD'deki ekonomik verilerin beklenenden sert yavaşlamaya işaret etmesi ve yapay zeka yatırımlarına dair endişeler varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.
- Bugün Türkiye'de hazine nakit dengesi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Altının onsu bugün 4.841 dolar seviyesinde işlem görürken, önceki güne kıyasla yüzde 1,30 oranında değer kazandı. 6 Şubat 2026 itibarıyla gram altın fiyatı ise düne göre yüzde 0,96 yükseliş kaydetti. İşte güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Altının gram fiyatı, güne pozitif bir seyirle başlamasının ardından 6 bin 790 liradan işlem görüyor. Dün, ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 2,6 düşüşle 6 bin 737 liradan kapatmıştı.Yeni günde ise saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,9'luk artış kaydederek yeniden yükselişe geçti.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM
Aynı saatlerde çeyrek altın 12 bin 195 liradanalıcı bulurken, Cumhuriyet altını 48 bin 122 liradansatışa sunuluyor. Küresel piyasalarda ise altının ons fiyatıyüzde 0,6 artışla 4 bin 843 dolar seviyesinde seyrediyor.
KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER ETKİLİ OLUYOR
Dünya genelinde yapay zeka yatırımlarının şirket karlılıkları üzerindeki etkisine dair artan endişeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi, varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD ekonomisinde enflasyon ve istihdam cephesindeki riskler, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor.
YATIRIMCILAR TEMKİNLİ, TALEP ZAYIF
Zayıflayan istihdam piyasasının ekonomik istikrarı bozabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceği yönündeki kaygılar, yatırımcıları daha temkinli davranmaya itiyor. Bu süreçte kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri dahil olmak üzere birçok varlık sınıfında talebin azaldığı gözlemleniyor. Bugünkü sınırlı toparlanmaya rağmen altın, haftayı değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.
ÇİN YENİ YILI UMUT VERİYOR
Öte yandan yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde altın ve gümüşe yönelik talebin artabileceği öngörülüyor. Bu beklenti, kıymetli metaller piyasasında önümüzdeki günler için iyimser bir hava yaratıyor.
GÖZLER BUGÜNKÜ EKONOMİK VERİLERDE
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'nın sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor. ABD tarafında ise Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi piyasaların odağında olacak.
ALTIN FİYATLARI
Gram Altın:Alış 6,795.21 - Satış 6,797.09
Çeyrek Altın: Alış 10,872.34 - Satış: 11,113.25
Ons Altın: Alış (USD) fiyatı:4.813,21 - Satış (USD) fiyatı:4.814,89
Cumhuriyet Altını:Alış 47.027,00 TL - Satış 48.182,00 TL