Gram altın 6 bin 790 liradan güne başladı! 6 Şubat 2026 canlı altın alış-satış fiyatları

ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler ise enflasyon ve istihdam riskleriyle dalgalanmaya neden oluyor. KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER ETKİLİ OLUYOR Dünya genelinde yapay zeka yatırımlarının şirket karlılıkları üzerindeki etkisine dair artan endişeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi, varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD ekonomisinde enflasyon ve istihdam cephesindeki riskler, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor.

Altın sınırlı toparlanmaya rağmen haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. YATIRIMCILAR TEMKİNLİ, TALEP ZAYIF Zayıflayan istihdam piyasasının ekonomik istikrarı bozabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceği yönündeki kaygılar, yatırımcıları daha temkinli davranmaya itiyor. Bu süreçte kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri dahil olmak üzere birçok varlık sınıfında talebin azaldığı gözlemleniyor. Bugünkü sınırlı toparlanmaya rağmen altın, haftayı değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde altın ve gümüşe yönelik talebin artabileceği öngörülüyor. ÇİN YENİ YILI UMUT VERİYOR Öte yandan yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde altın ve gümüşe yönelik talebin artabileceği öngörülüyor. Bu beklenti, kıymetli metaller piyasasında önümüzdeki günler için iyimser bir hava yaratıyor. GÖZLER BUGÜNKÜ EKONOMİK VERİLERDE Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'nın sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor. ABD tarafında ise Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi piyasaların odağında olacak.