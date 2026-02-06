Devlet destekli evlilik meyvelerini verdi! 70 bin çift evlendi 6 bin bebek dünyaya geldi

Hızlı Özet Göster Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 2024'ten bu yana faizsiz evlilik kredisinden yararlanan çift sayısı 70 bin, bu evliliklerden doğan bebek sayısı 6 bin oldu.

Evlilik kredisi alarak 1 yıl içinde çocuk sahibi olan ailelerin geri ödemeleri, mevcut 2 yıllık süreye ek olarak 1 yıl daha ertelenecek.

Gelecek dönemde çocuk sayısı arttıkça kredi borcunun kademeli olarak düşürülmesi ve belirli çocuk sayısında tamamen silinmesi planlanıyor.

Proje kapsamında ekonomik zorluklar nedeniyle evliliğini erteleyen gençlere devlet desteği sağlanıyor.

Aile ve Gençlik Fonu'nun ileride devlet hibesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Evlenecek gençlerin desteklenmesi kapsamında devrim niteliğinde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ilk meyvelerini verdi. Projenin başladığı 2024'ten beri krediden yararlanarak evlenen genç sayısı 70 bin, bu evliliklerden dünyaya gelen bebek sayısı ise 6 bin oldu. Öte yandan evlilik kredisi alarak 1 yıl içinde çocuk sahibi olanların borcuna 1 yıl öteleme fırsatı verildi.

Devlet destekli evlilik meyvelerini vermeye başladı.

Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla hayata geçirilen faizsiz evlilik kredisi projesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılanırken beklenen sosyal etkilerini de göstermeye başladı. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 70 bin çift, devlet desteğiyle dünya evine girerek yuvalarını kurdu. Ekonomik zorluklar nedeniyle evliliğini ertelemek zorunda kalan gençlere nefes aldıran bu uygulama, sadece nikah masasında kalmadı projenin ilk bir yılında tam 6 bin bebek dünyaya gözlerini açtı. Bu veriler, desteğin yalnızca bir finansal yardım değil aynı zamanda nüfus dinamiklerini hareketlendiren stratejik bir adım olduğunu kanıtladı.