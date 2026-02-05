Simit ve ekmeğe zam freni! Bakanlık onayı olmadan fiyat artışı olmayacak

Hızlı Özet Göster Ticaret Bakanlığı, esnaf odalarının simit ve ekmek fiyatlarına zam yapabilmesi için Bakanlık görüşü alma zorunluluğu getirdi.

Yeni düzenlemeye göre simit ve ekmekteki fiyat artışları Orta Vadeli Program'daki enflasyon hedeflerini geçemeyecek.

Bakanlık olumsuz görüş verirse ilgili oda uzlaşma komisyonunu toplayarak yeni tarife belirleyecek.

Esnaf odalarının mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini düzenleme yetkisinde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, simit ve ekmek fiyatlarına Ticaret Bakanlığı görüşü alınmadan zam yapılamayacak.

Simit ve ekmek fiyatları Ticaret Bakanlığı'nın onayı olmadan değiştirilemeyecek. (Bu haberdeki fotoğraflar AA'dan alınmıştır) ENFLASYONU GEÇMEYECEK Zam oranı da enflasyonu geçemeyecek. Yönetmelikte simit ve ekmeğe ilişkin maddede, "Tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulu tarafından maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınır. Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulur, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilir" denildi.