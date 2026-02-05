Etiketler sabitlendi! Bakliyat ve kuruyemişte fiyat artışı yok

Yaklaşan ramazan ayıyla birlikte kuru gıda toptancıları mercimek, pirinç, kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinde, kuruyemiş toptancıları ise kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve üzüm gibi ürünlerde fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, sabit fiyat uygulamasını Türkiye'de ilk kez 1994 yılı ramazan ayı öncesinde hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu yıl bir adım daha ileri giderek kasım ayı fiyatlarıyla mart ayı sonuna kadar sabit fiyat uygulamasına geçtiklerini söyledi. Reis, "Sadece mercimekte rekoltede bu yıl yüzde 30'un üzerinde bir kayıp olduğu için bu üründe aralık ayının fiyatları geçerli olacak. Vatandaşlarımızın alım gücünü desteklemek ve fiyat dengesini oturtabilmek için özellikle ramazan ayında bu durum devam ediyor. Tüm bunlara bağlı olarak 5 aylık bir fiyat sabitleme gerçekleştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'HURMA 2025'İN ALTINDA'

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Karadağ da "Diğer aylardan farklı olmadan ve hatta en uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız" dedi. Esnaftan yağ, pirinç, mercimek, un ve birçok bakliyat ürünlerinde fiyatları sabitleme sözlerini aldıklarını dile getiren Karadağ, "Hurmaları geçen seneye göre daha uygun alıyoruz. Buna bağlı olarak ortalama 50-100 lira bu sene daha uyguna satıyoruz" diye konuştu.

EN PAHALISI 900 TL

AYTOP Gıda Sitesi Başkanı Harun Çobanoğlu, kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve kuru üzüm gibi ürünlerde fiyatları sabitlediklerini, fiyatların genel olarak yükselmediğini dile getirdi. En çok tüketilen ürünün hurma olduğunu söyleyen Çobanoğlu, şu bilgiyi verdi: "En iyi hurmanın kilosu 900 lira, uygun fiyatlısı ise 100-150 lira arasında. Kudüs ve Medine hurması da 300 ile 650 lira arasında değişiyor. Ramazan ayında en çok ceviz, badem, kaju ve kuru üzüm tüketiliyor. Bayramda da çikolata fiyatlarında çok yükseliş beklemiyoruz."

SIKI DENETİM

Ramazan ayı öncesinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri hız kazandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde 800'ü aşkın personelle denetim gerçekleştirdi. 10 binden fazla işletmede mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, bu işletmelere 620 milyon lirayı aşkın ceza uygulandığını söyledi.