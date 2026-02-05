Dolar 43 TL'ye tırmandı Euro yükselişte! Güncel 5 Şubat 2026 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,5320 liradan, euro ise 51,4360 liradan güne başladı. Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarına çevrilirken, söz konusu kararların dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Dolar/TL 5 Şubat 2025'te 43,5314 TL alış ve 43,5372 TL satış fiyatından işlem görüyor.
- Euro/TL 51,3888 TL alış ve 51,4607 TL satış seviyesinde bulunuyor.
- Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma ile ABD'den gelen makroekonomik veriler küresel piyasalarda risk iştahını canlandırdı.
Altın ve gümüş fiyatlarında görülen toparlanma ile ABD'den gelen makroekonomik verilerin ekonominin gücünü koruduğunu göstermesi, küresel piyasalarda risk iştahını yeniden canlandırdı. ABD'de fabrika faaliyetlerinde talep kaynaklı ivme ekonomiye yönelik güveni desteklerken, Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı. İşte 5 Şubat 2026 döviz fiyatları…
DOLAR NE KADAR?
Alış: 43,5314 TL
Satış: 43,5372 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 51,3888 TL
Satış: 51,4607 TL
ECB VE BOE'NİN FAİZLERİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler risk algısını baskılamayı sürdürüyor. Yoğun bilanço döneminde şirketlerden gelen finansal sonuçların yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi ise piyasalarda dalgalanmayı artırıyor.
Bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının dolar endeksinin seyrinde etkili olması beklenirken, her iki bankanın da politika faizlerinde değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyor. ECB'nin orta vadede faiz adımı atması beklenmese de euroda yaşanabilecek hareketlerin banka politikalarına yönelik beklentileri şekillendirebileceği ifade ediliyor.
Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB ve BoE'nin faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını belirtiyor.