Dolar 43 TL'ye tırmandı Euro yükselişte! Güncel 5 Şubat 2026 döviz fiyatları

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler risk algısını baskılamayı sürdürüyor. Yoğun bilanço döneminde şirketlerden gelen finansal sonuçların yatırımcılar tarafından değerlendirilmesi ise piyasalarda dalgalanmayı artırıyor.

ABD'de fabrika faaliyetlerinde talep kaynaklı ivme ekonomiye yönelik güveni destekliyor.

Bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının dolar endeksinin seyrinde etkili olması beklenirken, her iki bankanın da politika faizlerinde değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyor. ECB'nin orta vadede faiz adımı atması beklenmese de euroda yaşanabilecek hareketlerin banka politikalarına yönelik beklentileri şekillendirebileceği ifade ediliyor.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB ve BoE'nin faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını belirtiyor.