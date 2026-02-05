Altın ve gümüşte sert düşüş! 'Kapalıçarşı'dan "bakır" uyarısı: Sahtesi çok

Kapalıçarşı Altın ve Piyasa Uzmanı Abdurrahman Yel, yatırımcılara bakır ve gümüş yerine altını tavsiye etti.

10 gram Ajda bilezik fiyatı bir haftada 80 bin TL'den 71 bin TL'ye geriledi.

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları bu hafta sert bir düşüş yaşadı.



Gram altın 7 bin 400 liradan işlem görüyor. Ons altının değeri 5 bin 200 seviyelerinde, çeyrek altın 12 bin lira, yarım altın 24 bin lira, tam altın ise 48 bin liradan işlem görüyor.

Altın ve gümüşte sert dalgalanma! Yeni trend bakır mı?

KAPALIÇARŞI BU İŞE NE DİYOR?

İniş ve çıkışların ne anlama geldiğini A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan, piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da Altın ve Piyasa Uzmanı Abdurrahman Yel'e sordu.