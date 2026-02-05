Altın ve gümüşte sert düşüş! 'Kapalıçarşı'dan "bakır" uyarısı: Sahtesi çok
Geçtiğimiz hafta tarihi zirveleri gören altın ve gümüşte bu hafta sert düşüş yaşanırken, Kapalıçarşı’da piyasanın nabzını tutan uzmanlar gerilemenin küresel gelişmelerden kaynaklandığını belirtti. ABD-İran hattında tansiyonun düşmesiyle altının 7 bin liranın altını test ettiğini vurgulayan Altın ve Piyasa Uzmanı Abdurrahman Yel gümüşte ciddi kayıp yaşandığını, bakıra ise beklenmedik bir yönelim olduğunu ifade etti. Yel'e göre dalgalanmaya rağmen uzun vadede yatırımcının güvenli limanı hala altın...
- Gümüş fiyatları bir haftada külçede 195 TL'den 155 TL'ye düştü.
- 10 gram Ajda bilezik fiyatı bir haftada 80 bin TL'den 71 bin TL'ye geriledi.
- 100 gramlık Trabzon hasırı set fiyatı 810 bin TL'den 740 bin TL'ye indi.
- Kapalıçarşı Altın ve Piyasa Uzmanı Abdurrahman Yel, yatırımcılara bakır ve gümüş yerine altını tavsiye etti.
Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları bu hafta sert bir düşüş yaşadı.
Gram altın 7 bin 400 liradan işlem görüyor. Ons altının değeri 5 bin 200 seviyelerinde, çeyrek altın 12 bin lira, yarım altın 24 bin lira, tam altın ise 48 bin liradan işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI BU İŞE NE DİYOR?
İniş ve çıkışların ne anlama geldiğini A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan, piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da Altın ve Piyasa Uzmanı Abdurrahman Yel'e sordu.
ABD-İRAN GELİŞMESİ SERT BİR DÜŞÜŞE SEBEP OLDU
Piyasa Uzmanı Abdurrahman Yel, düşüşün küresel gelişmelerden kaynaklandığını belirterek,"ABD ile İran arasında ılımlı bir yaklaşımın oluşması, savaşın çıkmaması nedeniyle sert bir düşüş yaşandı. 8 bin 100 liraya çıkınca 8 bin 700-8 bin 900 gibi olur diye düşündük ama 7 binin altını bile gördü. İki gün önce 6 bin 950'lere indi. Şimdi biraz toparladı, 7 bin 350–7 bin 400 arası ama fiyatlar anbean değişiyor"dedi.
ALTINDAKİ HAREKETLİLİK GÜMÜŞ VE BAKIRA OLAN TALEBİ ETKİLEDİ Mİ?
Altındaki yükselişle birlikte gümüşe olan talebin zaten arttığını, son dönemde ise bakırın da konuşulmaya başlandığını belirten Yel, "Sosyal medyada herkes 'altın ne oldu, gümüş ne oldu, şimdi de bakır' diye soruyor. Biz de şaşırmış durumdayız. İnanılmaz şekilde bakır satılıyor" ifadelerini kullandı.
Yel, gümüşte yaşanan düşüşü şu sözlerle anlattı:
"Gümüş bir hafta önce külçe olarak 195 liraydı, şimdi 155'lere kadar düştü. Granül gümüş de var. Granül, külçeye göre gramda 2–3 lira daha düşük oluyor çünkü külçede işçilik ve paket parası var. Bu yüzden granül gümüş çok satıldı."
Bakırda ise net bir piyasa oluşmadığına dikkat çekildi.
AJDA BİLEZİKTE BİR HAFTADA NE KADAR DÜŞÜŞ YAŞANDI?
Son dönemin popüler ürünü Ajda bilezikte yaşanan fiyat değişimi dikkat çekti. Yel, "10 gram Ajda bilezik geçen hafta 80 bin TL idi. Şu anda 71 bin TL'ye satıyoruz. Yani bir haftada 9 bin TL düşüş yaşandı. Gramı 7 bin 100 liraya gelmiş oluyor" ifadelerini kullandı.
YATIRIMCI BU DÖNEMDE NE ALMALI, NE YAPMALI?
Yatırımcılara net bir tavsiyede bulunan Yel, "Bakırın geri dönüşü şu anda çok fazla yok. Aldığınız zaman hemen satabilir misiniz, makas farkı çok. Gümüş alacaklarsa granül gümüşü tavsiye ederim. Ama yatırım için hala güvenli liman altındır. Yüklü bir parayla yatırım yapacak olsam bakır ya da gümüş değil, altın alırım. Arabamı ya da evimi satıp bakır ya da gümüş almam, altın alırım"dedi.
TRABZON HASIRI SETİNDE FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ?
Trabzon hasırı setlerin de düşüşten etkilendiğini belirten Yel,"100 gramlık bir set geçen hafta yaklaşık 800–810 bin liraydı. Bugün alsalardı 740 bin TL civarında olurdu. 150 gramlık setlerde ise rakam 1 milyonun üzerine çıkıyor"ifadelerini kullandı.
BAKIRDA DOLANDIRICILIĞA KARŞI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bakır piyasasında sahteciliğe karşı uyarılarda bulunan Yel,"Bakırın içine demir koyanlar bile var. Ortalama 3 bin 500 ile 4 bin 500 lira arasında satılıyor. Tanınmayan yerlerden, faturasız ürünlerden uzak durulmalı. 'Aldım geri getirsem alır mısın' denilebilecek, güvenilen esnaftan alışveriş yapılması daha güvenli olur"diyerek yatırımcıları uyardı.