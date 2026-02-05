PODCAST CANLI YAYIN

81 ilde maddi destek başlayacak! Aileler rahat nefes alacak

AK Parti, geliri belirlenen eşiğin altında kalan haneler için düğmeye bastı. Gıda, kira, ısınma, sağlık ve eğitim desteklerini kapsayan yeni model bu yıl pilot bölgelerde başlayacak, ardından tüm Türkiye’ye yayılacak. Kalabalık aileler için gelir hesabı yeniden yapılacak, alım gücü kalıcı biçimde artırılacak.

AK Parti, dar gelirli hanelerin alım gücünü kalıcı biçimde artırmayı hedefleyen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için düğmeye bastı. Geliri belirli eşiğin altında kalan hanelere gıda, ısınma ve kira gibi yardım kalemlerinin verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi bu yıl hayata geçirilecek.

GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK
Yeni modelle her hane için asgari bir gelir eşiği belirlenecek, bu sınırın altında kalan ailelere doğrudan destek sağlanacak. Sistem kapsamında 81 ilin her birinde pilot ilçe seçilecek, bu ilçelerde destekten yararlanacak kesimlere sağlık, yakıt, gıda, eğitim ve kira olmak üzere 5 ana kalemde yardım yapılacak.

Gelir desteği hesaplanırken yalnızca haneye giren toplam gelir değil, hanede yaşayan kişi sayısı da esas alınacak. Geliri asgari tutarın üzerinde olsa bile kalabalık aileler destek kapsamına alınabilecek. Sosyal yardımlaşma için ayrılan 2.3 trilyon liralık bütçeden pilot ilçelerdeki hanelere belirli oranlarda ödenek tahsis edilecek.

TÜRKİYE'YE YAYILACAK
Modelin alt yapısı oluşturulurken 81 il ve 922 ilçe mercek altına alındı. Her bölge için sosyoekonomik harita çıkarılması planlanıyor. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücü yapısından yaş dağılımına kadar çok sayıda parametre değerlendiriliyor. Çok sayıda ilçede eş zamanlı başlatılması planlanan pilot uygulamanın ardından sistemin kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, sistem ve gelirler üzerinde inceleme başlatarak çalışma yapıyor. Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu da belirlenecek. Bu çerçevede ısınma giderlerinin fazla olduğu illerde ailelere ısınma yardımı yapılacak. Bölge ve mahalle bazlı incelemelerin ardından sosyal destek programı kapsamında kira yardımı da gerçekleştirilecek. Uygulamanın kapsamının ve gelir eşiğinin belirlenmesinin ardından sosyal yardımlar alanında gerek duyulması halinde yasal düzenlemelere de gidilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?


Haber: Burcu Şen

