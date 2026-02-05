81 ilde maddi destek başlayacak! Aileler rahat nefes alacak

Aile desteği 81 ilde başlayacak. TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Modelin alt yapısı oluşturulurken 81 il ve 922 ilçe mercek altına alındı. Her bölge için sosyoekonomik harita çıkarılması planlanıyor. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücü yapısından yaş dağılımına kadar çok sayıda parametre değerlendiriliyor. Çok sayıda ilçede eş zamanlı başlatılması planlanan pilot uygulamanın ardından sistemin kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Aile desteği 81 ilde başlayacak. Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, sistem ve gelirler üzerinde inceleme başlatarak çalışma yapıyor. Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu da belirlenecek. Bu çerçevede ısınma giderlerinin fazla olduğu illerde ailelere ısınma yardımı yapılacak. Bölge ve mahalle bazlı incelemelerin ardından sosyal destek programı kapsamında kira yardımı da gerçekleştirilecek. Uygulamanın kapsamının ve gelir eşiğinin belirlenmesinin ardından sosyal yardımlar alanında gerek duyulması halinde yasal düzenlemelere de gidilecek.