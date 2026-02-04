Milyonlarca emekliye yeni zam kapıda!

20 milyonu aşkın memur ve emekli bu yılın ilk zammını aldı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışı yansıtılırken, SSK ve Bağ- Kur'luların kök aylıkları yüzde 12.19 oranında yükseltildi. En düşük maaşı alan emeklilere ödenen geçen para ise yüzde 18.48 artırılarak 20 bin lira yapıldı. Zamlı aylık ödemeleri bugün yatırılacak farklarla tamamlanacak. Bu kapsamda 4.9 milyon SSK ve Bağ- Kur'luya yeni taban aylık nedeniyle oluşan fark verilecek.

EN AZ YÜZDE 7 ARTIŞ

Memurlar ve emekliler bu yıl içerisinde bir zam daha alacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında artış yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark yansıtılacak. Yani memurları ve memur emeklilerini temmuz ayında en az yüzde 7'lik bir zam bekliyor.

NASIL UYGULANACAK?

Zam oranlarında belirleyici olacak ilk veri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ilk enflasyon verisini açıkladı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 4.84 artış kaydetti. Geriye 5 aylık veri daha kaldı. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. 6 ayda oluşan zam oranı milyonların maaşlarına ve ek ödemelerine yansıtılırken, ayrıca SSK ve Bağ-Kur'uların taban aylığında bir artış daha yapılması gündeme gelecek. Bu kapsamda en düşük aylık ödemesine 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması en kuvvetli formül olacak.

6 aylık enflasyın formüllerine göre maaş hesabı (Fotoğfraf: Takvim Foto Arşiv)

MEMURA EN AZ 66 BİN 222 TL

Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 11 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 11 artırılacak. Bu oran taban aylığa da yansıtılırsa emeklilerde en düşük ödeme 22 bin 200 liraya yükselecek. Bu oran, memurların ve memur emeklilerinin temmuz ayında enflasyon farkı almayacağı anlamına gelecek. Bu durumda yüzde 7'lik artışla halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 66 bin 222 liraya yükselecek. Geçen ay 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 7'lik artışla 29 bin 716 liraya ulaşacak. Bu tutarlar enflasyon farkı oluşursa daha da yukarıya taşınacak.

TABAN AYLIK DA ARTABİLİR

Örneğin; bu yılın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 13 çıkması halinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 13 zamlanacak. Taban aylık da bu oran yansıtılırsa 22 bin 600 liraya yükselecek. Bu oran gerçekleşirse memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.8 oranında enflasyon farkıyla yüzde 8.93 zam oluşacak. En düşük maaş bu oranla memurlarda 66 bin 416 lirayı, memur emeklilerinde ise 30 bin 252 lirayı aşacak.

BİR ARTIŞ DA İKRAMİYEYE

Emeklileri temmuz zammından önce bir kazanç daha bekliyor. Mart ayında Ramazan Bayramı, mayıs ayında da Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenecek. Üstelik bu ödemelerin artırılması da gündemde. Halen 4 bin lira olan ikramiyenin en az 5 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda emekliler temmuz zammından önce toplam 10 bin lira ikramiye alabilecek. İkramiye için 5 bin 500 lira formülü de konuşuluyor.