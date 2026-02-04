KOBİ'lerin teminat sorunu ortadan kalkıyor! Krediye ulaşımda dev hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imalat sanayisi işletmeleri için müjdesini verdiği uygun koşullu 100 milyar liralık finansman paketi iş dünyasını sevindirdi. Pakette, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak, finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunluğuyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Finansman paketi aynı zamanda kredi kefalet paketiyle de desteklenecek. Bu kapsamda KOBİ'ler teminat sorunu yaşamadan kredi imkanına ulaşabilecek. İstihdamını koruyan KOBİ'lere de KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlanacak.

'ÜRETİM ARTAR'

İstanbul TicaretOdası (İTO) BaşkanıŞekib Avdagiç,"Kredinin, sondönemde finansmansıkıntısı yaşayanreel sektörümüziçin can suyu olmanın ötesindeistihdam ve üretimiyükseltici bir güç olacağıkanaatindeyiz" dedi.Anadolu Aslanlarıİş Adamları Derneği(ASKON) BaşkanıOrhan Aydında "KGF destekliolması, teminat sorunuyaşayan KOBİ'lerimiziçin hayatiönemdedir. Bu sayedefinansmana erişimdekitıkanıklıklar aşılacaktır"diye konuştu.

KOBİ'LERE YENİ DESTEK

SANAYIve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularının başladığını belirterek, 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını söyledi. Başvurular 28 Şubat'a kadar yapılabilecek.

1.4 MİLYON FİRMA DESTEKLENDİ

KOSGEB eliyle işletmelere verilen destekler artarak devam ediyor. 23 yılda KOSGEB eliyle 1 milyon 412 bin işletme desteklerden faydalandı. Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında 2 bin 440 işletmenin yatırımı desteklendi. Rekabetçilik Programı'yla 38 işletmenin 1.5 milyarlık yatırımına destek olundu.