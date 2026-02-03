PODCAST CANLI YAYIN

TÜİK 2026’nın ilk enflasyon verilerini açıkladı: Ocak ayında 4,84 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 4,84 yıllık 30,65 oranında arttı. Ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TÜİK 2026’nın ilk enflasyon verilerini açıkladı: Ocak ayında 4,84 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon verisini açıkladı.

Son dakika: 2026 Ocak enflasyonu yüzde 4,84!


Buna göre, enflasyon aylık yüzde 4,84 yıllık 30,65 oranında arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜFE değişim oranları (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim.com.tr'ye aittir)

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK 2026’nın ilk enflasyon verilerini açıkladı: Ocak ayında 4,84 oranında arttı-2

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %31,69 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %31,69 artış, ulaştırmada %29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Ocak 2026

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %6,59 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,59 artış, ulaştırmada %5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları (%), Ocak 2026

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ocak 2026

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %30,11 arttı, aylık %4,22 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,82 artış olarak gerçekleşti.

Alışveriş

BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

OCAK AY BEKLENTİSİ 4,21

Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.

Türk lirası

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

Alışveriş

2026 YIL SONU YÜZDE 23,73

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, aralık ayında yüzde 0,89 artış göstermişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler