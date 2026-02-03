TÜİK 2026’nın ilk enflasyon verilerini açıkladı: Ocak ayında 4,84 oranında arttı

Buna göre, enflasyon aylık yüzde 4,84 yıllık 30,65 oranında arttı. TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜFE değişim oranları (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim.com.tr'ye aittir)

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %31,69 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %31,69 artış, ulaştırmada %29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.