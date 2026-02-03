TÜİK 2026’nın ilk enflasyon verilerini açıkladı: Ocak ayında 4,84 oranında arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 4,84 yıllık 30,65 oranında arttı. Ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti.
TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %31,69 arttı
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %31,69 artış, ulaştırmada %29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %6,59 arttı
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,59 artış, ulaştırmada %5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.
Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %30,11 arttı, aylık %4,22 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,82 artış olarak gerçekleşti.
BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
OCAK AY BEKLENTİSİ 4,21
Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.
2026 YIL SONU YÜZDE 23,73
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, aralık ayında yüzde 0,89 artış göstermişti.