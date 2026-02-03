İhbar tazminatı arttı! Yeni yılda ödenecek tutarlar ve geçerli şartlar belli oldu

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanları korumaya yönelik pek çok düzenleme içeriyor. En önemli güvencelerden birini de tazminat hakkı oluşturuyor. Çalışanların belli şartlarla hem kıdem hem de ihbar tazminatı hakkı bulunuyor. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatı da arttı. Peki kim, hangi koşullarda, ne kadar ihbar tazminatı alabilecek? İşte detayları...

Yasalarımıza göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o iş yerindeki kıdem yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı ödeniyor. İşçi ihbar sürelerine uymadan ayrılırsa bu kez işveren ödeme alıyor. İhbar tazminatı için kıdem tazminatını hak etme şartı bulunmuyor.

Çalışana ikinci tazminat imkanı geliyor.

İHBAR SÜRELERİ NE KADAR?

İş Kanunu'nun 17. Maddesi'ne göre ihbar süresi; iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için de 8 hafta. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabiliyor. İhbar süreleri açısından Deniz İş Kanunu da İş Kanunu'yla uyumlu ancak Basın İş Kanunu farklılık gösteriyor. Basın Kanunu'na göre ihbar süresi; çalışma süresi 5 yıldan az olan gazetecinin işten çıkartılması halinde 1 ay, 5 yıldan çok olan gazetecinin işten çıkartılması halinde 3 ay olarak uygulanıyor. İş akdinin gazeteci tarafından feshi halinde de ihbar süresi her durumda bir ay oluyor. İş sözleşmesine 2 aya kadar deneme süresi konulabiliyor. Böyle bir durumda, iş akdinin deneme süresi içinde feshi halinde ihbar tazminatı ödenmiyor.