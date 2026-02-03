İhbar tazminatı arttı! Yeni yılda ödenecek tutarlar ve geçerli şartlar belli oldu
Özel sektörde çalışanlar kıdem tazminatının yanı sıra belli şartlarda ihbar tazminatına da hak kazanıyor. İhbar tazminatının tutarı maaşa, çalışma süresine ve tabi olunan kanuna göre değişirken, ödemelere yeni yıl zammı geldi...
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanları korumaya yönelik pek çok düzenleme içeriyor. En önemli güvencelerden birini de tazminat hakkı oluşturuyor. Çalışanların belli şartlarla hem kıdem hem de ihbar tazminatı hakkı bulunuyor. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatı da arttı. Peki kim, hangi koşullarda, ne kadar ihbar tazminatı alabilecek? İşte detayları...
KİMLER ALABİLİYOR?
Yasalarımıza göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o iş yerindeki kıdem yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı ödeniyor. İşçi ihbar sürelerine uymadan ayrılırsa bu kez işveren ödeme alıyor. İhbar tazminatı için kıdem tazminatını hak etme şartı bulunmuyor.
İHBAR SÜRELERİ NE KADAR?
İş Kanunu'nun 17. Maddesi'ne göre ihbar süresi; iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için de 8 hafta. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabiliyor. İhbar süreleri açısından Deniz İş Kanunu da İş Kanunu'yla uyumlu ancak Basın İş Kanunu farklılık gösteriyor. Basın Kanunu'na göre ihbar süresi; çalışma süresi 5 yıldan az olan gazetecinin işten çıkartılması halinde 1 ay, 5 yıldan çok olan gazetecinin işten çıkartılması halinde 3 ay olarak uygulanıyor. İş akdinin gazeteci tarafından feshi halinde de ihbar süresi her durumda bir ay oluyor. İş sözleşmesine 2 aya kadar deneme süresi konulabiliyor. Böyle bir durumda, iş akdinin deneme süresi içinde feshi halinde ihbar tazminatı ödenmiyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Brüt maaş üzerinden ihbar sürelerinin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
BU YIL AYRILANLAR NE KADAR ALACAK?
İhbar tazminatı son ücretten hesaplanıyor. Bu nedenle artan maaşlar ihbar tazminatını yükseltti. Asgari ücret zammı da en düşük tutara yansıdı. 6 aydan az çalışması olan asgari ücretlilerin tazminatı (14 günlük) 10 bin 223 liradan 12 bin 985 liraya çıkarken; en düşük tutar 6 ay-1.5 yıl arası çalışması olanlarda (28 günlük) 20 bin 446 liradan 25 bin 969, 1.5.- 3 yıl çalışması olanlarda (42 günlük) 30 bin 670 liradan 38 bin 954, 3 yıldan fazla çalışması olanlarda (56 günlük) 40 bin 893 liradan 51 bin 938 liraya yükseldi.
GÜNDE 2 SAAT İŞ ARAMA İZNİ
İşveren, ihbar süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli iş arama iznini vermek zorunda. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamıyor. İşçi talep ederse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabiliyor. İşveren izni vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti ödemek zorunda.
KIDEM BELİRLİYOR
6 aydan az çalışanlar 2 hafta
6 ay-1.5 yıl arası çalışanlar 4 hafta
1.5 yıl-3 yıl arası çalışanlar 6 hafta
3 yıl ve fazlası için 8 hafta ihbar süresi verilmesi gerekiyor.