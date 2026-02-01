Sistem sil baştan değişti! Borçluya kolaylık kredide yeni dönem

MerkezBankası ve BDDK, ekonomik hayata yönelik önemli düzenlemelere gitti. Kredi kartlarında, kredili mevduat hesaplarında ve konut kredilerinde sistem değişti. Borçlulara da ödeme kolaylığı sağlandı. İşte yeni dönem...

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Bunun için 3 ay içinde başvurmak gerekecek.

Aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan borcun yüzde 50'si ödenene kadar, kart hamiline tahsis edilmiş kredi kartı limitleri artırılmayacak. Yapılandırma tutarı kredi kartı limitini aşarsa, limit aşan kısım limit aşımı sayılmayacak.

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin liranın üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Kart limiti düşürülürken bankalar son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak.

Bankalar, kredi kartı limitlerini en geç 1 Ocak 2027'ye kadar gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirecek.

Kredili mevduat hesabı limiti, müşterinin bankalarca ispatlanabilir belgeler üzerinden tespit edilen son üç aylık ortalama gelirinin azami iki katı olarak belirlendi

'PİYASALAR CANLANACAK'

Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasına yönelik düzenlemenin piyasalara olumlu yansıyacağını belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomiye ivme kazandıracaktır" dedi.

İLK EVİNİ ALANA DESTEK

Enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi ile ilk kez ev sahibi olacak tüketicilerin desteklenmesi sağlanacak.

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir evi varsa, kredi değer oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

Konut kredilerinde birinci el/ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Değeri 5 milyon liraya kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfı için konut değerinin yüzde 90'ına, C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olacak. 5-7 milyon lira arasındaki konutlarda bu oranlar yüzde 60-80, 7-10 milyon lira arasındaki konutlarda yüzde 50-70, 10-20 milyon lira arasındaki konutlarda yüzde 30-50 arasında uygulanacak.