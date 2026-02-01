Altında yüzde 12'lik düşüş yaşanmasıyla birlikte satış rekoru kırıldı

Altın ve gümüşte geçtiğimiz Cuma günü tarihi bir satış yaşandı. Altındaki düşüş yüzde 12'yi buldu. Gümüş ise yüzde 30 ile 1980'den bu yana en sert gerilemeyi gördü. Bu düşüşlerin ardından analistler piyasadan 7 trilyon dolar silindiğini hesapladı. 7 trilyon dolar bugün Londra Borsası'nda işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerine denk geliyor. Gümüşün ons fiyatı geçtiğimiz perşembe günü, gün içerisinde 122 dolarla rekor kırmıştı. Sert düşüşün ardından gümüş, yeniden 84 doların üzerine çıktı. Tarihsel olarak güvenli liman olarak görülen altın da büyük bir düşüş yaşadı. Perşembe günü 5 bin 608 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı cuma günü yüzde 12 değer kaybederek 4 bin 722 doları gördü. Ardından fiyat 4 bin 887 dolara çıktı. Sonuç olarak altın haftanın son işlem gününde yüzde 9, gümüş ise yüzde 27 değer kaybetmiş oldu.

