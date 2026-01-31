Ziraat Bankası DPR Programı 1 milyar dolarlık dış finansman sağladı

ZiraatBankası, önemli bir işleme imza attı. Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) kapsamında, uluslararası ölçekli kurumsal bir yatırımcıdan 5 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeli 1 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli dış finansman işlemini tamamladı. Bu işlemin, son yıllarda ülkemiz finans sektöründe tek seferde gerçekleştirilen en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR finansmanı olduğu bildirildi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, gerçekleştirilen finansmanın Ziraat Bankası'na duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "DPR programımız kapsamında sağladığımız 1 milyar dolarlık uzun vadeli kaynak, Bankamızın finansal dayanıklılığına ve bilanço gücüne duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Uluslararası kurumsal yatırımcıların uzun vadeli perspektifle bu işleme katılımı, Ziraat Bankası'nın küresel ölçekteki itibarını net biçimde ortaya koymaktadır" dedi. Çakar ayrıca, bu kaynağın başta tarım, ihracat, KOBİ'ler ve yatırım odaklı sektörler olmak üzere, üretimi destekleyen ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayan alanlarda değerlendirileceğini söyledi.

