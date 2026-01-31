Yatırımcının güvenli limanı altında sert düşüş

Son zamanlarda üst üste rekor tazeleyen altın, yükselişine ara verdi. Benzeri görülmemiş bir zirveyle 5 bin 600 dolar seviyelerini gören ons altın, dün 4 bin 949 dolar seviyesine kadar düştü. Altının gramı ise gün içinde 7 bin seviyesinin altına inerek 6 bin 985 lirayla günü kapattı. Çeyrek altın ise 12 bin 13 liradan satıldı. Gün içinde 50 bin liranın altında seyreden Cumhuriyet altını da 49 bin lirayla günü tamamladı. Analistler, altın fiyatındaki düşüşün ana nedeni olarak yatırımcıların rekor seviyelerden yapılan kar satışlarını ve Fed başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeleri gösterdi.

'GÜVENLİ LİMAN DEĞİL'

Analistler, bu ortamda altının geleneksel bir güvenli liman varlığı olmaktan ziyade, yatırımcılar için bir likidite kaynağı olarak kullanıldığı da hatırlattı. Değerli metalin ons fiyatı; ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları gibi sebeplerle yüzde 65'in üzerinde değer kazanmıştı.