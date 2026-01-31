Reel sektöre faizsiz finansman desteği! Güçlü bir zemin oluşturuluyor

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım iş birliğiyle, MÜSİAD öncülüğünde hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı, düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu. Program, reel sektöre faizsiz finansman imkânı sunuyor. KGF Başkanı Erdoğan Özegen, bu kapsamda reel sektöre 9,375 milyar lira kaynak sağlanacağını vurguladı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de "Programla birlikte güçlü bir finansman zemini oluşturuyoruz" dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise, programın yalnızca MÜSİAD üyelerine değil tüm reel sektöre yönelik olduğunun altını çizdi.

KGF ve Ziraat Katılım iş birliğiyle gerçekleştirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı'yla reel sektöre faizsiz finansman imkanı sunulacak.