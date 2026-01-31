Kentsel dönüşümle yenilemeye devam! İstanbul'da kura heyecanı

İstanbul Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurası ile hak sahipleri belli oldu. Kura töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'u mahalle mahalle sokak sokak yenilemeye devam edeceklerini belirterek, "TOKİ 500 bin konut kura çekim için İstanbullularla bir kez daha bir araya geleceğiz" dedi. İstanbul'u kentsel dönüşümle yenilemeye ve sosyal konutlarla güçlendirmeye kararlı olduklarını belirten Kurum, "Sizleri inşallah deprem korkusunun olmadığı güvenli bir İstanbul'da yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

TURİZMDE TARİHİ REKOR

Türkiye, turizmde geçen yılı rekor seviyeyle kapattı. Ziyaretçi sayısında 64 milyona ulaşılırken, 65.2 milyar dolar turizm geliri elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 turizm hedeflerinin 68 milyar dolar olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 2025 yılında ihracat ve turizmde kaydedilen güçlü performansın, sürdürülebilir cari denge hedeflerine önemli katkı sağladığını belirtti. Şimşek, "Turizm gelirleri OVP hedefini aştı" diye konuştu.

Turizm Bakanı Ersoy, "Kanada, ABD, İrlanda, İspanya ve İtalya Rusya Federasyonu, Japonya, Güney Kore ve Çin çift haneli büyüme beklediğimiz pazarlar olacak" dedi.